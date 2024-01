CIUDAD DE MÉXICO.- Con 10 días de anticipación, uno de los cuatro protagonistas base de la Serie del Caribe—República Dominicana, Venezuela y México, los otros--, ya tiene representante para el evento que del 1 al 9 de febrero próximos tendrá lugar en Miami, Florida.

Se trata de los puertorriqueños Criollos de Caguas, que se coronaron el pasado fin de semana bajo la dirección del ex ligamayorista Yadier Molina, superando a los Gigantes de Carolina 5-3, en la serie final pactada a 9 encuentros.

Caguas, que agregó a sus vitrinas el trofeo 21, es el único campeón del beisbol de la isla que ha ganado la Serie del Caribe en 23 años y lo logró en torneos seguidos en Culiacán en 2017 y Guadalajara 2018.

Los Criollos se unieron a los monarcas de los países invitados que ya aseguraron su presencia en el estadio de los Marlins: Royal Scorpions (Curazao) y Gigantes de Rivas, de Nicaragua.

PARA Ripley: el ex bigleaguer dominicano Vladimir Guerrero no solo tiene tres hijos firmados por organizaciones de Grandes Ligas, sino que todos los procreó con madres diferentes.

Es más, el inmortal en el Salón de la Fama de Cooperstown, es padre de otros cinco, incluyendo a dos mujeres con al menos cinco damas, sin haberse casado por la iglesia o por lo civil.

Naturalmente, el retoño más adelantado de Guerrero es el junior que en 2015 fue reclutado por los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero, que a los 24 años es un estelar del Big Show.

Sus hermanos son Pablo Guerrero, firmado por los Rangers de Texas, y recientemente, Vladimir Miguel Guerrero por los Mets de Nueva York, ambos jardineros de 17 floridas primaveras.

Un día como hoy, en 1979 - El jardinero Willie Mays, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, es elegido al Salón de la Fama, con 409 de 432 votos y se convierte en el decimocuarto hombre en ganar la elección en su primer año en la boleta.

Mays será admitido oficialmente en Cooperstown el 5 de agosto, junto con las selecciones del Comité de Veteranos Warren Giles y Hack Wilson.

**“Me encanta el juego. Simplemente me gusta competir, eso es todo”.- Manny Ramírez.

EN seguidillas.- El ex ligamayorista de los Venados de Mazatlán, Ramiro Peña, se encuentra en su quinta serie final en los pasados siete años, las anteriores cuatro con los Tomateros de Culiacán, de las cuales ganó tres... De acuerdo a las predicciones y proyecciones, el ex tercera base Adrián Beltré se convertirá hoy en el quinto dominicano en el museo de los inmortales... Alcanzará, por estricto orden de aparición, a Juan Marichal (1983), Pedro Martínez (2015), Vladimir Guerrero (2018) y David Ortiz (2022)... El ex segunda base de los Cachorros de Chicago y miembro del Salón de la Fama, Ryne Sandberg, de 64 años, ha sido diagnosticado con cáncer de próstata.