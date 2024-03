CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro nacidos en México, un naturalizado y cuatro de doble nacionalidad aparecen en las proyecciones de órdenes al bate para el “opening day” del próximo jueves en Grandes Ligas.

Los nativos son el cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, los antesalistas Isaac Paredes (Tampa Bay) y Ramón Urías (Baltimore) y el bateador designado de los Nacionales de Washington, Joey Meneses, y el cubano mexicano Randy Arozarena en el prado izquierdo de los Rays.

Y los México Americanos Jarren Durán, el bosque de la izquierda de los Medias Rojas de Boston; Alex Verdugo en la misma posición con los Yanquis de Nueva York; Rowdy Tellez en el primer cojín de los Piratas de Pittsburgh, y Alek Thomas en el jardín central de los Diamondbacks de Arizona.

Arrancarán en la banca, los infielders Luis Urías, con los Marineros de Seattle, y Alan Trejo en la nómina de los Rockies de Colorado. Trejo (.263) lleva 3 jonrones y 12 impulsadas y Urías (.257) dos para la calle y 5 empujadas en la Liga del Cactus.

En cuanto al pitcheo nativo, hasta ahora hay la certeza de un abridor, Javier Asaad (Cachorros), el cerrador Andrés Muñoz (Seattle), y el preparador Giovanny Gallegos (San Luis). Y Patrick Sandoval (Anaheim), que abrirá el juego inaugural, y Taijuan Walker en la rotación de los Filis.

Otros paisanos 50-50 son los relevistas, Brennan Bernardino, de los Medias Rojas, y Jo Jo Romero, amarrado para iniciar en el bullpen de los Cardenales, así como los receptores Austin Barnes (Dodgers) y José Treviño (Yanquis).

Entre los invitados fuera de róster, Humberto Castellanos (Arizona) sufrió un duro golpe en su reciente aparición después de una marcha perfecta, pero no pierde las esperanzas al igual que Luis Cessa (Kansas City), Gerardo Reyes (Oakland) y Daniel Duarte (Minnesota).

Arrancarán en la lista de lesionados, usted se acuerda, José Urquidy (Houston) y Jonathan Aranda (Tampa Bay) y se fueron a las menores César Salazar (Houston), Adrián Martínez (Oakland), Manuel Rodríguez (Tampa Bay), Alan Rangel (Anaheim), Alejo López (Atlanta), Tirso Ornelas (San Diego) y Gerardo Carrillo (Texas).

UN día como hoy, en 1969—Muere en Culiacán, Sinaloa, Juan Ley Fong, fundador de los Tomateros de Culiacán que primero participaron en la Liga del Noroeste y a partir de 1965-1966 en la hoy Liga Mexicana del Pacífico, ingresando junto a los Venados de Mazatlán.

El lunes 26 de marzo de 1979 – Jugadores de los Gigantes de San Francisco echan abajo un acuerdo para jugar contra los Padres de San Diego una serie de exhibición de 1980 en Tokio, Japón. El dueño de los Gigantes, Bob Lurie, deja la decisión en manos de sus jugadores y respeta la negativa.

**“Nunca apuesto al beisbol ni a ningún otro deporte. Nunca le he pedido a nadie que haga eso en mi nombre. Nunca pasé por una casa de apuestas. Mi intérprete me robó y me mintió”.- Shohei Ohtani.

EN seguidillas.- Los Charros de Jalisco no perdieron la oportunidad de presumir enfundados en la franela de los Yanquis a dos de sus elementos en la CDMX: Jared Serna y José Rojas... Será hasta después de que inicie la temporada, el 11 de abril, cuando se pueda hacer el recuento de los daños sobre los peloteros mexicanos desplazados de la Liga Mexicana. Una pesadilla para quienes viven al día... El cerrador de los Tomateros en 2023-2024, Spencer Bivens, se mantiene con alfileres en la pretemporada de los Gigantes (1-0, 5.79).