CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Vendrán con sus titulares? La pregunta recurrente de los aficionados en las redes tras el anuncio de la visita de los Yanquis de Nueva York a la ciudad de México, a finales de marzo próximo, para dos choques de exhibición contra los Diablos Rojos.

Pensar en que se presentarán con todos sus estelares es una utopía. Ningún equipo lo hace en pretemporada, ni en los campos de Florida y Arizona o cuando salen de Estados Unidos.

En el estadio Alfredo Harp Helú seguramente estarán unos cuantos y los mexicanos que sorpresivamente se han integrado a la empresa más exitosa, Alex Verdugo, Víctor González y Luis González.

El jonronero Aaron Judge es uno de los más solicitados en el cuadrante y en una de esas los complacen, como en 1968 cuando trajeron a Mickey Mantle, aunque entonces llegaron casi con la nómina completa.

Lo cierto es que los Yanquis volverán a respirar el “smog” de la antigua Tenochtitlán y eso es mérito de las influencias y caudal de Alfredo Harp Helú, quien se sacó de la “chistera” dos juegos que no estaban contemplados en el calendario de MLB y eso no cualquiera.

En 1968, los neoyorquinos se presentaron en el estadio del Seguro Social que los arropó durante tres jornadas. Ahí perdieron ante los Diablos Rojos y Ramón Arano, 5x3, se desquitaron de los Pingos 9-1 y vencieron a los Tigres capitalinos, 8-6.

EN la Liga Mexicana, donde la información ha sido constante desde el día siguiente de la coronación de los Pericos de Puebla, en septiembre, los Diablos Rojos saldrán primero con un “mini camp” el 23 de febrero en la academia de Oaxaca.

Contrario a lo que algunos piensan luego de ver al gerente Gabriel Medina supervisar los trabajos en un llano de la periferia de Mérida, la LMB arrancará sin contratiempos el 11 de abril con 20 equipos que darán empleo a 400 no nacidos en territorio nacional.

Medina daba el “vo.bo” al lugar escogido por los Leones de Yucatán como hogar, mientras les entregan el Kukulcán que es objeto de una remodelación que lo dejará como nuevo, probablemente para la segunda mitad de la campaña de 93 juegos.

UN día como hoy, en 2003: El juez federal James Holderman da a los Cachorros de Chicago y a los propietarios de las gradas en las azoteas que brindan a los fanáticos una vista del Wrigley Field un año para resolver su disputa.

El equipo cree que los asientos proporcionados sobre el campo en los tejados compiten directamente con el club por la venta de entradas y los vecinos de los alrededores, a su vez, no han simpatizado con los planes de expansión del equipo.

En 1994—Murió a los 79 años el estelar de las ligas negras, Ray Dandridge, víctima de un cáncer, en Palm Beach, Florida.

**“Pensé en rendirme, pero ví que alguien seguía mis pasos”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Entre nativos, México americanos y un naturalizado, más de 30 jugadores tendrán acceso a la pretemporada de Grandes Ligas que mañana y el miércoles abrirá sus puertas a lanzadores y receptores, en Florida y Arizona... Hay novedades en esa lista en la que no aparece Julio Urías, entre ellos, el campocorto que en 2023-2024 debutaron los Tomateros de Culiacán, Andrés Álvarez, en el róster de 40 de los Piratas de Pittsburgh... Los números de Daniel Duarte (3-0, 1, 3.69) en las Mayores en 2023 con los Rojos de Cincinnati no pueden pasar inadvertidos para la que sería la cuarta organización para el sonorense en 2024. Aunque no se descarta que acepte la asignación a AAA de los Mellizos de Minnesota, después de salir de Cincinnati y Texas.