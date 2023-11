CIUDAD DE MÉXICO._ Si bien la de los Marineros de Seattle será la cuarta franela de Luis Urías en siete campañas en Grandes Ligas, hay quienes todavía lo ven a sus 26 años con buena estampa para establecerse.

Sus frecuentes lesiones habrían frenado ese potencial en su recorrido por San Diego, Milwaukee y Medias Rojas de Boston. Su mejor momento lo vivió en 2021 cuando pegó 23 jonrones y remolcó 75 carreras para la causa de los Cerveceros.

Los Marineros consideran que aún falta lo mejor del hermano menor del utility de los Orioles de Baltimore, Ramón Urías, y para tenerlo de su lado soltaron al relevista Isaiah Campbell, un estreno en las Mayores en 2023.

Campbell, quien hizo causa común en el bullpen de los Marineros con el mochitense Andrés Muñoz, registró 4-1, con un rescate y efectividad de 2.83.

EL estadounidense Nick Struck está que corta como abridor de los Cañeros de Los Mochis, que el ciclo anterior lo rescataron tras infortunada aventura por República Dominicana.

Perdió el juego inaugural contra los Mayos de Navojoa en casa, el cual inició ante la ausencia del seleccionado Luis Fernando Miranda, y también le pegaron con tubo los Naranjeros de Hermosillo.

Pero después ganó sus siguientes cinco en las que compiló 1.80 en carreras limpias, la más a la mano con 7 innings de 4 hits y una rayita sobre los Venados de Mazatlán.

OBSERVACIONES: Las adiciones del ex bigleaguer Jack Mayfield y el infielder clase AAA de los Marlins, JC Hinojoza, fortalecieron la ofensiva de los Charros de Jalisco. Ambos se presentaron en Monterrey.

Los Naranjeros sacaron de su róster al bigleaguer Carter Kieboom (.277, 2, 16), pero sin dar detalles sobre su situación. El tercera base de los Nacionales de Washington no participó en la serie del buen fin en que recibieron a los Tomateros de Culiacán.

UN día como hoy, en 1964: Miguel Fernández y Sergio González pegaron jonrones con las bases llenas en el mismo inning y los Ostioneros de Guaymas vapulearon 11x0 a los Rieleros de Empalme. Vicente Romo lanzó la blanqueada y también se voló la barda.

El martes 20 de noviembre de 2001: El jardinero de los Marineros de Seattle, Ichiro Suzuki, se convierte en el segundo novato en la historia de las Grandes Ligas en ganar el Premio al Jugador Más Valioso.

Anteriormente había hecho el doblete el jardinero de los Medias Rojas de Boston, Fred Lynn, en 1975.

**”No hay nada que extrañe del beisbol Japonés. Fuera del campo, extrañaré a mi perro”.- Ichiro Suzuki.

EN seguidillas.- El venezolano Yangervis Solarte (.294, 4, 13) reaccionó a tiempo para evitar tempranero adiós en Mexicali. El ex ligamayorista entró a la jornada dominical bateando .351 (37-13) con 4 “homeruns” y 12 impulsadas en sus recientes 10 juegos... Los Sultanes mandaron a Ciudad Obregón a Fernando Pérez (.218, 1, 10), uno de sus mejores ofensivos en las pasadas dos ediciones, a cambio del relevista Luis Gámez, quien no tuvo actividad para los Yaquis... En Los Mochis, este lunes se repondrán dos juegos entre Cañeros y Algodoneros de Guasave que suspendieron hace un mes debido al paso de una tormenta tropical en Sinaloa... Otros dos choques que no pudieron celebrarse por lo mismo, Tomateros vs. Sultanes en Culiacán, sin menor remordimiento, de plano los cancelaron.