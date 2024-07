CIUDAD DE MÉXICO._ Marcelo Martínez (7-1, 2.11) buscará este viernes poner fin a su primera crisis en el beisbol de Taiwán, después de una salida sin decisión y su primera derrota de la temporada.

El zurdo enfrentará a TSG Hawks contra quienes el pasado 30 de junio tuvo su actuación más corta, dos innings (2h, 1c, 2k), posterior a un par triunfos a sus costillas.

Su primer revés lo sufrió el 5 de julio ante los Guardianes de Fubon, luego de una laboriosa jornada de casi siete innings en que admitió 9 hits y 7 carreras, aunque solamente cuatro limpias.

Martínez lleva varias semanas en el “top ten” de la CPBL, actualmente como tercero en victorias y cuarto en efectividad, en un balance en el que ha ponchado a 53 en 72 episodios y dos tercios.

PARA sacar la vuelta a los aguaceros del diario, los Charros de Jalisco y los Tecolotes de los Dos Laredos jugaron ayer al mediodía en Zapopan, ganando éstos 12x7, para barrer a los anfitriones.

¿Qué hay en eso de particular?, dirá usted con razón. Que para que no se olvide lo que está pasando en la LMB, reiteramos en la chifladura por los extranjeros, pasando al costo que los Tecolotes utilizaron a 11 no nacidos en México en el orden al bate y a cinco lanzadores importados.

¿Sabía usted que los Mansur Beltrán que operan en esa frontera únicamente contemplan en su nómina a un mexicano, el relevista de Guaymas Alejandro Barraza (0-0, 4.41) y que a lo largo de la campaña sólo otro paisano ha sido considerado, el novato segunda base guasavense Marco Valenzuela (0-5)?

UN día como hoy, en 1997: El primer lleno en Pittsburgh en varias lunas (44,119), vio a los mexicanos Francisco Córdova y Ricardo Rincón combinarse para un juego sin hit ni carrera en 10 innings sobre los Astros de Houston

Un jonrón del emergente Mark Smith dio la victoria 3x0 a los Piratas y a Rincón, quien lanzó el décimo (1bb, 1k). Córdova ponchó a 10 y concedió 2 boletos.

Mañanitas: Hoy cumpliría años (98) el jugador y mánager José Zacatillo Guerrero, fallecido en 2009. Guerrero es el piloto con más triunfos en la historia de la Liga Mexicana (1,889).

**”Puedes ser alguien que se destaca o alguien invisible, tú eliges”.- Seth Godin, escritor.

ENTRE suspensivos.- El cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz (2-3, 15, 1.45), tiene en 2024 seis rescates en que lanzó más de un inning, incluidos tres de cinco outs... Alejandro Kirk (.230, 2, 23), que ayer se quedó en el banco, bateó .533 (15-8) con dos dobles y 5 impulsadas en sus recientes cuatro juegos y .353 (34-12) con 4 dobletes, 7 remolcadas y 5 anotadas en sus pasados diez... En su reaparición en Grandes Ligas, Manuel Rodríguez (1-1, 2.53) tiró un inning en blanco en derrota de los Rays de Tampa Bay en casa contra los Yanquis de Nueva York. El yucateco no ha admitido carreras en 8 de sus 10 apariciones en 2024.

