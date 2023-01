CIUDAD DE MÉXICO._ El segundo regreso de Cuba a la Serie del Caribe supone un acuerdo de vigencia aún no especificada, luego del abrupto rompimiento por injerencia estadounidense tras seis participaciones a partir de 2014 en las que los representantes de la isla ganaron un campeonato, un segundo lugar y avanzaron a tres semifinales.

No se ha dicho qué pasará con los cubanos después de Caracas 2023, pero en vía de mientras, en La Habana velan armas para no desentonar en territorio amigo, al menos ideológicamente, y con otra novedad en el frente, una constante desde su reaparición: Agricultores, campeones no de la tradicional Serie Nacional, sino de una denominada Liga Élite de reciente estreno.

En las anteriores seis, sólo llegaron con un repetidor, los Alazanes de Granma (2017 y 2019), en una auténtica pasarela: Naranjas de Villa Clara (2014), los Vegueros de Pinar del Río que se coronaron en 2015 a costillas de los Tomateros de Culiacán, Tigres de Ciego Ávila (2016), y los Leñadores de la Tunas en 2019 en Panamá, donde mordieron el polvo en la final ante los anfitriones Toros de Herrera.

ESPERÓ paciente 9 años en silencio en las boletas del Salón de la Fama de Cooperstown. Finalmente, Jeff Kent no alcanzó el mínimo requerido (75.5%) y quedó fuera de los gustados procesos de la Asociación de Periodistas y Escritores de Beisbol, en su décima oportunidad.

“La votación a lo largo de los años ha sido demasiado bochornosa”, dijo Kent en un mensaje de texto dirigido al San Francisco Chronicle. “El beisbol está perdiendo un par de generaciones de grandes jugadores que fueron los mejores en su era porque un par de personas que no votan en estadísticas siguen comparando a esos jugadores con jugadores de generaciones pasadas que ya votaron y están influyendo”, agregó.

La verdad es que Kent, un buen defensivo en segunda, tercera y primera bases, tiene números más que aceptables, empezando por un sólido promedio (.290), 377 jonrones, 1518 impulsadas, 2461 imparables, 560 dobles y 47 triples.

Pero voló bajó en la mayoría de sus apariciones en las cédulas de votación a partir de 2014, cuando sólo recibió el 15.2% de las preferencias de los expertos. La máxima la consiguió, precisamente, en su despedida, 46.5 %.

UN día como hoy, en 1972: Los Algodoneros de Guasave conquistan su primer campeonato apenas en la segunda temporada de la franquicia en la Liga Mexicana del Pacífico, al imponerse 2x1 a los Tomateros de Culiacán en el sexto juego de la serie final.

En duelo de importados, Thor Scogan, con ayuda de Al Hrabosky, superó a Randy Cohen, quien recorrió la ruta.

En la misma fecha, en 1982: Los Cachorros de Chicago hacen uno de los mejores canjes en la historia de la franquicia, adquiriendo a los infielders Ryne Sandberg y Larry Bowa, de los Filis de Filadelfia, por el campocorto Ivan DeJesús.

Bowa y De Jesús tendrán algunas temporadas más productivas en las ligas mayores, pero Sandberg, luego de comenzar su carrera en la tercera base, se convertirá en uno de los segundas bases con mejor bateo de todos los tiempos.

Ganador de nueve premios Guante de Oro consecutivos de 1983 a 1991, en 1984 Sandberg llevará a los Cachorros a su primera aparición en la postemporada desde 1945.

**”No sucedió, pero me siento afortunado por las dos oportunidades que tuvimos y es una pena que no hayamos ido a una Serie Mundial para los fanáticos de los Cachorros”.- Ryne Sandberg.

EN seguidillas: Milagro en Puerto Rico. Los Indios de Mayagüez habían perdido las pasadas cuatro finales y en el actual ciclo iban 21-20 cuando cesaron a Luis Matos... Eran varios los apuntados para entrar al quite, pero decidieron volver al pasado con uno de sus asesores, el ya jubilado Max Oliveras, y que se caen de la cama... Ahora, Mako Oliveras, de 76 años, tiene la mayor cantidad de títulos (8) en el circuito y estará en Venezuela buscando su tercero en la Serie del Caribe... El presidente AMLO “renovó” su elenco de ex profesionales para sus “cascaritas” en la capital del país. Ya no figuran Alfredo Ortiz, Martín Terrazas, Andrés Rodríguez, etc. Es tiempo de Jesús Ríos, José Luis Sandoval, Matías Carrillo y un activo como Wilmer Ríos, entre otros.