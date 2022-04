CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Arano (0-0, 2.00), quien obtuvo durante el Spring Training un lugar en el roster de los Nacionales de Washington, no ha admitido carreras en 8 de 9 relevos en la campaña y en sus últimos siete consecutivos.

Llegó filoso el veracruzano luego de dos años en el limbo muy fastidiado por las lesiones, conocido que sus totales previos al actual ajetreo no dejaban dudas respecto a su capacidad en el montículo.

Arano, quien ha ponchado a 14 a cambio de una base por bolas y lleva dos “holds” en 9 innings, ha resultado un hallazgo para el piloto de raíces puertorriqueñas nacido en Brooklyn, Dave Martínez.

UN día como hoy, en 1981-- El mánager de los Marineros de Seattle, Maury Wills, es suspendido por dos juegos como castigo por ordenar al personal de campo que agrandara las cajas de bateo en el Kingdome.

Wills decidió manipular las líneas de tiza después de que los Atléticos de Oakland se quejaron de que su jugador, Tom Paciorek, se salió repetidamente de la caja de bateo mientras tomaba su turno.

El estratega apeló y pudo dirigir dos juegos más contra los A´s y el primero de un compromiso de tres en Minnesota, antes de ceder la dirección a su coach de tercera base, el sonorense Benjamín “Cananea” Reyes.

Reyes no aparece en los registros oficiales de MLB como timonel interino, pero en sus memorias, Wills asegura que estuvo al frente el martes 28, cuando los Mellizos ganaron 4-1 y en la jornada posterior (29) en la que debido a la lluvia hubo un empate 7-7 en nueve episodios.

Cuestionados sobre eso, los historiadores Raúl Mendoza Mancilla y Alfonso Araujo Bojórquez, dijeron no tener conocimiento de que “Cananea” fuese manager por dos choques en el Big Show, pero si Wills hizo revelaciones más “fuertes” en su libro, verbigracia su adicción a las drogas y a las mujeres, no hay motivos para no creer lo que, desde luego, el propio Reyes presumía.

Lo criticable es el desdén de quienes llevaban la bitácora del cotidiano acontecer en aquellos años y en la que están registrados mánagers de un solo juego en las Mayores. ¿Por qué no consignaron la labor del azteca?

OBSERVACIONES: Alex Verdugo (.291) encabeza a los Medias Rojas de Boston en jonrones (3) y remolcadas (11), compartiendo el primer lugar de “bambinazos” con el toletero dominicano Rafael Devers.

El sonorense de las praderas, Luis González (.222, 0, 3cp), mandó a la goma a dos con su único imparable de la jornada en cinco viajes, ayer, en la paliza de los Gigantes de San Francisco, 12-3, a los Nacionales.

El poblano César Vargas (0-1, 5.91) ha sido intermitente en sus actuaciones en Japón, en la faceta de relevista. Ayer tuvo la quinta (1.2 Ip, 4h, 3c, 1k) en más de un mes para los Búfalos de Orix, contra Marinos de Chiba Lotte.

EN seguidillas.- Alejo López (.263) tuvo su primera semana de cinco juegos como titular en la segunda base de los Rojos de Cincinnati (3-13)... Los Dodgers de Los Ángeles mantienen en su lista de lesionados a Víctor González (hombro) y aún sin fecha para tirar en juegos formales en las menores... Por similar tenor, Luis Urías (.333, 0, 1p) inició su rehabilitación en la sucursal AA de los Cerveceros de Milwaukee, Biloxi.