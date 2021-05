CIUDAD DE MÉXICO.- Joakim Soria pasó sin problemas una prueba más en su rehabilitación y ahora sí es probable su pronta reaparición con los Diamondbacks de Arizona, a un mes de que un tirón en una pierna lo enviara al taller de reparaciones.

El veterano realizó 12 lanzamientos y una práctica de fildeo el pasado fin de semana, en el campo alternativo de su nuevo club, siendo esto último, por obvias razones, prioritario, ya que su brazo se encuentra en buenas condiciones.

Fue sometido a las rutinas propias de un lanzador, bajando por toques de bola y asistiendo a la primera colchoneta, sin sufrir molestias, quedando entonces a criterio del mánager Torey Lovullo y coach de pitcheo, Matt Herges, la fecha para su reaparición.

Soria se lastimó la pantorrilla derecha cuando cubría la primera base para el segundo out del octavo tramo, el pasado 4 de abril en San Diego, molestia que lo sacó de concentración—caminó a los siguientes dos—y de la batalla ganada por los Diamantes, 3-1.

POR primera vez en su aún breve trayectoria con los Astros de Houston, José Urquidy (2-2, 3.71) levantó los brazos en dos decisiones consecutivas, superando a Rays de Tampa Bay y Marineros de Seattle.

Otra: El derecho ha aguantado siete innings, el tope personal, en cuatro ocasiones, tres contra los Rangers de Texas, triunfando en dos, ambas en el monumental Minute Maid Park de la “Ciudad Espacial”.

Una más: Fue su segunda apertura (7 Ip, 4h, 0c, 1bb, 5k), la del sábado en el Tropicana de los actuales campeones de la Liga Americana, en la que no permitió anotaciones. La anterior, en 2019, ante los Angelinos en Anaheim (6 Ip, 3h, 0c, 1bb, 2k).

Y, la siguiente salida del fogoso Urquidy sería el próximo jueves, versus Yanquis de Nueva York, al mediodía en Yankee Stadium, o el viernes en Houston, recibiendo a los Azulejos de Toronto y su novel receptor, Alejandro Kirk.

UN día como hoy, el jueves 3 de mayo de 1951, el novato Gil McDougald empató una marca con seis impulsadas en un inning, el noveno, y los Yanquis demolieron 17x3 a los Cafés en el Sportsman Park III, en San Luis.

McDougald pegó un jonrón con las bases repletas y un triple con uno a bordo.

El 23 de abril de 1999, en Dodger Stadium, el dominicano Fernando Tatis, de los Cardenales, implantó nuevo récord con 8 remolcadas, producto de sus dos Grand Slams, contra el coreano Chan Ho Park, en el tercer capítulo.

**“El beisbol es un juego divertido. Es mejor que trabajar para ganarse la vida”: Phil Linz.

EN seguidillas.- El ex ligamayorista de los Acereros de Monclova, Bartolo Colón, no ha permitido carreras en siete innings y dos inicios en la pretemporada. Nada mal para el rozagante cuarentón que no tiraba desde el ciclo 2018-2019, para Águilas Cibaeñas (0-2, 9.82)... Los Leones de Yucatán debutarán al ex bigleaguer Radhamés Liz, dominicano de 37 años, ruta completa por el corredor asiático (Taiwán, Japón y Corea del Sur) y ocasionales 98 millas... El México americano Anthony Vázquez, uno de los tres “caballones” del montículo vendidos por los Sultanes de Monterrey a los equipos de expansión—David Reyes y Édgar González, al Águila de Veracruz-- se unió a los Mariachis de Guadalajara.