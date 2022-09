Esteban Quiroz se

CIUDAD DE MÉXICO.- Estando en el momento y lugar indicados, Esteban Quiroz (.212, 3jrs., 13 cp), logró un inesperado y tempranero ascenso sabatino a Grandes Ligas, promovido por los Cachorros de Chicago desde su filial AAA, Iowa.

El jugador de cuadro salvó así un ciclo de lesiones que incidieron en su bajo rendimiento, alcanzando una meta que perseguía desde 2018, cuando los Leones de Yucatán vendieron su contrato a los Medias Rojas de Boston.

Quiroz es el sexto de estreno nacional en el Big Show en 2022 y a los 30 años y 212 días es un poco mayor que la sensación de los Nacionales de Washington, Joey Meneses, quien debutó a los 30 y 88, detrás del infielder Jonathan Aranda (Tampa Bay).

El relevista Daniel Duarte abrió brecha en abril en el róster de los Rojos de Cincinnati, seguido por Adrián Martínez (Oakland), Aranda, Meneses y el abridor de los Cachorros, Javier Assad.

LOS Cachorros cierran serie este domingo en casa contra los Rockies de Colorado y tocará al novato Assad (1-1, 2.53) la faena que empezará poco después de las 11 de la mañana, tiempo de Tijuana.

Para el diestro será su quinto inicio y sexto juego de su año de debut en el que en su anterior compromiso, el 12 del mes en curso en Nueva York, rindió su mejor actuación frente a los poderosos Mets (6 Ip, 5h, 1c, 3bb, 6k).

En 21 innings y un tercio, Assad , quien no admitió carreras en sus primeras dos salidas a los Cardenales de San Luis y Azulejos de Toronto, tiene una relación de 18 chocolates y 10 bases por bolas.

VARIOS equipos de la Liga Mexicana han ganado los juegos seis y siete para proclamarse campeones, pero los únicos que lo hicieron de visita son los Diablos Rojos de México, en 1981, en Reynosa, Tamaulipas.

Otra: Eso necesitan los Leones a partir de hoy en el ahora conocido como “Mobil Súper” de Monterrey, donde en 2007 perdieron las batallas seis y siete.

Una más: Tres de las pasadas cuatro series finales de la LMB se resolvieron en siete épicas jornadas y siempre prevaleció el local: Tijuana (2021), Monclova (2019) y Yucatán (2018.1).

Y, un respetable total de 85 mil 686 aficionados y aficionadas, la asistencia de los primeros cinco juegos de la llamada “Serie del Rey” 2022, que confronta a regios (1) y yucatecos (2) por cuarta vez.

UN día como hoy, en 1992-- Barry Bonds, de Pittsburgh, conecta su jonrón número 30 de la temporada ante Terry Mulholland, de Filadelfia, en la victoria de los Piratas por 5 a 2 sobre los Filis.

Bonds se convierte así en el quinto jugador en la historia en tener un par de temporadas de 30 HR y 30 bases robadas. Los otros incluyen a su padre, Willie Mays, Howard Johnson y Ron Gant.

**“Sabes, mucha gente dice que no quería morir hasta que los Medias Rojas ganaran la Serie Mundial. Bueno, podría haber muchas ambulancias ocupadas mañana”.-Johnny Damon.

EN seguidillas.- Luis Urías (.229, 15, 43) no está lesionado y, suponemos, tampoco de uñas con el manager de los Cerveceros de Milwaukee, Craig Counsell. El caso es que no ha participado en cuatro juegos al hilo, después de una jornada de 5-3 el 13 de septiembre en San Luis... Joey Meneses (.316, 9, 23) tuvo el sábado su séptimo de 39 juegos en que no bateó imparables... También haciendo antesala, los relevistas Jesús Cruz (2-1, 1, 3.70) y el zurdo Miguel Aguilar (2-2, 5, 5.86) esperan la convocatoria de los Bravos de Atlanta y Diamondbacks de Arizona, respectivamente.