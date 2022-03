Extranjeros, ‘pochos’ y naturalizados en Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga Mexicana del Pacífico, que hoy tendrá reunión presencial y virtual en sus oficinas de Guadalajara, ya llenó su “infield” con ganadores del Guante de Oro, correspondiente a la edición 2021-2022.

Tomen nota: cátcher: Xorge Carrillo (Mexicali), pitcher derecho: Carlos Viera (Los Mochis), pitcher zurdo: Miguel Peña (Mexicali), primera base: Jesús Castillo (Guasave), segunda base: Daniel Castro (Mexicali), tercera base: Ricardo Serrano (Monterrey) y campo corto: Roberto Valenzuela (Monterrey).

Para este martes, antes de su primera junta de cara al lejano ciclo 2022-2023, destaparán a los tres jardineros, aclarando que se elige en base a las estadísticas, lo que no acostumbran, por ejemplo, en Grandes Ligas.

LOS Leones de Yucatán publicaron su róster de pretemporada, un total de 41 elementos invitados a los entrenamientos, que incluye a 24 mexicanos, 8 extranjeros, 7 México americanos y dos naturalizados.

A la hora de los recortes caerán varias cachuchas, pero todos serían nacionales, pues se presume que de los 8 foráneos, siete arrancarán en el roster activo y uno en la reserva, en tanto los siete de doble nacionalidad y los naturalizados son hombres de probada solvencia.

Los importados son los lanzadores dominicanos Radhamez Liz y César Valdez, el venezolano Henderson Álvarez, el cubano Onelki García y el panameño Enrique Burgos y los bateadores Cheslor Cuthbert (Nicaragua), Ramón Torres (República Dominicana) y el receptor Arturo Nieto (Venezuela).

Los de doble nacionalidad: los pitchers Jake Thompson, Casey Coleman y Alex Tovalin, y los carabineros Art Charles, Marco Jaime, Tristen Carranza y Carlos Mancilla y los serpentineros México cubanos, Yoanner Negrin y Yadir Drake.

Podremos estar o no de acuerdo con el desaguisado, pero se trata del nuevo escenario de un tiempo a la fecha en la mayor parte del territorio de la Liga Mexicana y, bueno, a quien no le guste, que lo componga o que no mire.

UN día como hoy, en 1999-- El jardinero del Salón de la Fama, Joe DiMaggio, muere de cáncer de pulmón a los 84 años. Nacido en Martinez, California, llegó a las ligas mayores a los 21 años.

Bateó .323 en su primera temporada, ayudó a los Yanquis de York a ganar la Serie Mundial de 1936 y su desempeño como novato sirvió como indicador del éxito futuro, tanto para él como para los neoyorquinos.

Durante su carrera de 13 años, DiMaggio participó en 10 Series Mundiales, obteniendo el título en nueve ocasiones. En 1941, logró su hito más famoso cuando compiló una racha de hits de 56 juegos, récord de las Grandes Ligas.

En su vida no tan privada, conectó un “jonronazo”, conquistando a la famosa actriz Marilyn Monroe, con quien ya retirado contrajo matrimonio en enero de 1954.

**“Si alguien quiere saber por qué tres niños en una familia llegaron a las Grandes Ligas, solo tenían que saber cómo nos ayudábamos unos a otros y cuánto practicábamos en ese entonces. Lo hicimos cada minuto que pudimos”: Joe DiMaggio, hablando de la dinastía más famosa del beisbol (Dom, Vince y Joe).

EN seguidillas.- MLB y la Asociación de Peloteros hicieron “san lunes” o esa impresión daban hasta horas de la tarde de ayer en las que no había surgido nada, ni siquiera insultos para el comisionado Rob Manfred... A pesar de contar con el “record man” cerrador de la Liga Arco 2021-2022, Jake Sánchez, los Sultanes de Monterrey engancharon con el dominicano Neftalí Feliz, autor de 107 rescates en 10 campañas en el Big Show (21-20, 3.55). En 2021, compiló 0-1 y 9.00 en carreras limpias en cinco juegos para Dodgers y Filis... Los Saraperos de Saltillo serán los últimos en abrir su campo de entrenamientos, el lunes 21 de marzo, justo a un mes del inicio de hostilidades, en el estadio Francisco I Madero.