CIUDAD DE MÉXICO._ El cátcher Santiago Chávez al fin encontró un circuito en donde batear con soltura y consistencia, su gran falla que le evitó llegar a Grandes Ligas, conocidas sus habilidades detrás del plato.

En la Liga Mexicana, como debutante de los Acereros de Monclova, rinde los mejores números ofensivos de su vida, después de más de una década en sucursales de los Atléticos de Oakland y Marlins de Miami.

Alternando con el ex bigleaguer, Logan Moore (.287, 5, 16), Chávez promediaba. 387 con un jonrón y 11 empujadas, aparte de cumplir un desempeño casi perfecto con el guante.

En las menores, durante 11 veranos, promedió .188 con 12 cuadrangulares y 123 remolcadas, picando piedra desde clase Rookie a AAA.

Mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico compila . 237, un jonrón y 29 producidas en 7 campañas en las nóminas de los Charros de Jalisco y Yaquis de Ciudad Obregón.

Sin embargo, hay un dato sorprendente de Chávez en su prolongada estancia en la pelota estadounidense y que ha sido ignorado.

Que el sobrino del mejor receptor mexicano de la historia en el Big Show, Alejandro Treviño, fue un carabinero de cuidado en juegos de Spring Training, según consta en actas.

En 24 encuentros, levantó una cosecha de .440 (25-11), con 3 dobles y 4 producidas, evidencias que, desafortunadamente, no le ayudaron para un ascenso a las Mayores

OBSERVACIONES: Alejandro Kirk (.211, 2, 16) batea .142 (14-2), un “vuelacerca” y tres empujadas en seis batallas de los Azulejos de Toronto en junio.

Los Cardenales de San Luis han decidido mantener en las menores a Giovanny Gallegos un rato más. En AAA compiló 0-1 y pcla de 11.25 en 4 apariciones y tiró poco más de un episodio (1.1, 1h, 0c, 1k) en su primera asignación en AA.

UN día como hoy, en 2003 - Roger Clemens alcanza su victoria número 300 y se convierte en el tercer lanzador en la historia de las Grandes Ligas con 4.000 ponches (4,006), liderando a los Yanquis de Nueva York a un triunfo, 5x2, sobre sobre los Cardenales de San Luis.

Édgar Rentería resultó en el segundo inning la víctima 4.000 del “Rocket”, quien se une a Nolan Ryan (5.714) y Steve Carlton (4.136) en el selecto club.

Hoy cumpliría años el extinto ex relevista Antonio Pulido (73). Estarán de manteles largos los retirados Antonio Aguilera (61), Carlos Ríos (64) y Fernando Elizondo (68).

**”Me desilusiona que mis 25 años de vida pública aparentemente no me hayan hecho merecedor del beneficio de la duda. Sólo pido que la gente no se apresure a emitir juicios”.- Roger Clemens.

EN seguidillas.- Cuatro de los mánagers que dejaron sus cargos en la Liga Mexicana encontraron acomodo en otros equipos, aunque únicamente Luis Carlos Rivera (Tijuana-Oaxaca) para el mismo puesto... Los demás: Alfredo Amézaga, pasó de piloto en Saltillo a coach en Diablos Rojos, Luis Borges, ex dirigente de los Calientes de Durango, ídem en las filas de los Pericos de Puebla y el recién despedido por los Tigres de Quintana Roo, Carlos Gastélum, es coach de tercera base de los Toros de Tijuana, labor que tenía en la escuadra fronteriza en 2023 cuando lo llamaron de Cancún... Juan José Pacho (Veracruz), los puertorriqueños Luis Matos (Campeche) y José Valentín (Oaxaca) y Óscar Robles, quien renunció al timón de los Dorados de Chihuahua, están desempleados.

