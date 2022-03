Gerardo Carrillo y César Salazar al Spring Trainning

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las sorpresas entre los casi 20 mexicanos en los entrenamientos del Big Show es Gerardo Carrillo, lanzador nativo de Guadalajara que perteneció a los Dodgers de Los Ángeles y que el 30 de julio de 2021 fue incluido en un paquete de cuatro legionarios enviado por los californianos a los Nacionales de Washington, a cambio del estelar Max Scherzer.

Carrillo se encuentra en su primer Spring Training no obstante su flojo desempeño en AAA para su nueva organización (0-5 y 5.59), pero algo deber tener en la pelota para interesar a los scouts de los “Nationals”.

Sus cifras en cuatro veranos, tres en las fincas de los Dodgers (17-21, 3.83 en carreras limpias, 301 ponches y 145 bases por bolas en 315 innings) tampoco apantallan, pero se encuentra en la antesala de las mayores y eso es lo que importa.

Otra adición inesperada, el cátcher César Salazar que en invierno juega para los Naranjeros de Hermosillo, invitado por los Astros de Houston, donde hará causa común con el mazatleco José Urquidy.

Salazar, sonorense de 25 años y excelente defensivo, bateó .251 con 11 jonrones y 32 empujadas en clase A avanzada, AA y AAA en 2021 y .231, un bambinazo y 20 remolcadas en 43 encuentros en la Liga Arco.

EL 3 de octubre de 2020 circuló en las redes la noticia del fallecimiento en Tabasco de Rommel Canadá. Horas después, una hija del ex jardinero en Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico, lo desmintió, asegurando que su papá vivía feliz en Estados Unidos.

A poco más de un año de eso que ahora llaman ”fake news”, Carmen Amanda Canadá, salió nuevamente a escena para ahora sí anunciar el deceso de su progenitor, en su casa en Filadelfia, sin revelar las causas, a los 74 años.

Canadá llegó a México en 1972, vía Saraperos de Saltillo, sin haber alcanzado las Grandes Ligas en sucursales de los Dodgers de Los Ángeles y los culpables de su incursión a la LMB, los Expos de Montreal, como compensación por la firma del prospecto segunda base, Juan Navarrete.

Ganó el cetro de jonrones en 1973 (26) y resultó “champion bate” en 1978 (.366), ambos con los Saraperos, promediando en total .324 con 151 jonrones, 639 impulsadas y 167 robos en 8 campañas, cuatro de ellas en la nómina de los Algodoneros de Unión Laguna y la última, en 1978, en las filas de los Ganaderos de Tabasco.

En el Pacífico, estuvo más discreto, pero siempre cumplió, compilando .274, 52 cuadrangulares, 198 remolcadas y 73 robos, para Cañeros de Los Mochis, Algodoneros de Guasave, Yaquis de Ciudad Obregón, Ostioneros de Guaymas y Tomateros de Culiacán, a quienes ayudó para la conquista del campeonato en 1977-1978.

UN día como hoy, en1995-- La Asociación de Jugadores anuncia que no resolverá la huelga si se utilizan jugadores de reemplazo en los juegos de la temporada regular y si los resultados no se anulan.

**“He tenido muchos de nuestros fanáticos que vienen y dicen: ‘No me importa quién juega, solo quiero ver beisbol’. Después de todo, ¿de dónde vienen todos los buenos peloteros sino de las ligas menores? Puede que me equivoque, pero creo que los fanáticos apoyarán a quien juegue”: Marge Schott, propietaria de los Rojos de Cincinnati, en 1995.

EN seguidillas.- Major League Baseball mantuvo la agenda para 2022. Aquí algunas fechas: 18 de julio, Juego de Estrellas futuras y el 19, Juego de Estrellas, en Los Ángeles. El 11 de agosto, en Iowa, Cachorros de Chicago contra Rojos de Cincinnati, rememorando la famosa película el Campo de los Sueños, y el 21 de agosto, Medias Rojas ante los Orioles de Baltimore, en Williamsport... Según Sergio Romo, quien se encuentra entrenando con los Acereros de Monclova, su agente tiene varias opciones para prolongar su carrera ligamayorista que inició en 2008, promovido por los Gigantes de San Francisco... El gobierno de Canadá avisó a MLB que los jugadores que no estén vacunado no podrán viajar a Toronto. Se sabe que no todos los bigleaguers atendieron el llamado de las autoridades de salud.