CIUDAD DE MÉXICO.- La adición de Buck Showalter entre los aspirantes al mando de los Angelinos de Anaheim ha provocado inquietud entre los seguidores de Benjamín Gil, que ven en el experimentado estratega un gran adversario para el mexicano y demás presuntos.

Sin embargo, para Gil hay otra veladora encendida en San Diego, donde según ha trascendido en las redes sociales, sería uno de los finalistas junto al ex mánager de los Cardenales de San Luis, Mike Shildt y el coach de banca de los “Frailes”, Ryan Flaherty.

Gil es el mánager nacido en nuestro país que más cerca estaría de un timón en las Mayores, haciendo hincapié, que lo han hecho tres México Americanos: el recién fallecido Patricio (Pat) Corrales, Ricardo Rentería y Rodrigo (Rod) Barajas.

Además de un interinato de dos encuentros no registrado del sonorense Benjamín “Cananea” Reyes, en 1981 en Seattle, y el cual mencionó en sus memorias el entonces mánager de los Marineros ,Maury Wills.

Showalter, quien en un tiempo era considerado uno de los mejores estrategas, estuvo al frente de los Mets de Nueva York en 2022 (101-61) y 2023 (75-87), en una trayectoria que incluye estancias en Yanquis (4), Diamondbacks (3), Texas (4) y Baltimore (9).

El nativo de Florida, de 67 años, sólo ha ganado los pendones divisionales de 1999 (Arizona) y Orioles (2014). En playoffs, perdió con los Diamondbacks ante los Mets la serie divisional y la de campeonato de 2014 contra los Reales de Kansas City.

Showalter y Gil compiten con Ron Roenicke, ex piloto de los Cerveceros de Milwaukee (342-331) y Medias Rojas en 2020 (24-36), Torii Hunter, Darin Erstad y Tim Salmon, que nunca han dirigido.

UN día como hoy, en 1974—En un encuentro recortados a cuatro inning y medio debido a la lluvia, los Yaquis de Ciudad Obregón vencieron 3-2 a los Ostioneros de Guaymas. En el resto de las plazas no hubo actividad por el mal tiempo.

El viernes 7 de noviembre de 2003 – Luis Alfonso García conectó un jonrón de desempate en la novena ronda ante Brian Bruney y México derrotó 2x1 a Estados Unidos en los cuartos de final del torneo clasificatorio olímpico.

El revés significó que los estadounidenses no pudieron defender en Atenas 2004 su medalla de oro obtenida en Sidney, la única del país de las Barras y las Estrellas.

**“¡La clave para ser un lanzador de Grandes Ligas son la preparación, recuperación y acondicionamiento!” -Tim Salmon, Novato del año (1993).

EN seguidillas.- El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano tendrá nuevos inmortales el próximo jueves en Monterrey, un total de nueve: el ex bigleaguer Juan Castro, los ex jugadores de LMB y LMP, Luis Arredondo, Javier Robles, Roberto Vizcarra y Noé Muñoz, los ex lanzadores electos por el comité de veteranos, Alejo Ahumada y Jesús Moreno, el ex mánager Tomás Herrera y el propietario de los Diablos Rojos, Alfredo Harp Helú.... El venidero fin de semana, la Liga Arco se saldrá de su ámbito para llevar a La Paz, Baja California Sur, una serie oficial, entre los Yaquis de Ciudad Obregón y Cañeros de Los Mochis... La tribu será local en el estadio “Arturo C. Nahl” que hace más de medio siglo, el 16 de diciembre de 1968, fue escenario de un Juego de Estrellas de la entonces Liga Sonora-Sinaloa... El zurdo Orlando Lara (1-0) no permitió carreras en dos aperturas para los Charros, sus primeras desde el ciclo 2021-2022. En 8 innings ha ponchado a 5 y su control ha sido perfecto... Una cirugía en el hombro lo marginó la campaña pasada y en la Liga Mexicana no es visto desde 2021.