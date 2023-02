CIUDAD DE MÉXICO._ La elección directa al Salón de la Fama del beisbol mexicano del dueño de los Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca, Alfredo Harp Helú, no es una novedad en la picaresca nacional.

Algunos directivos han recibido esa deferencia, verbigracia Juan Manuel Ley y el cronista Jorge “Sony” Alarcón, en 1996, cuando fueron entronizados al lado de Orestes Miñoso, Jorge Orta y César Díaz.

Más adelante, en 1999, aún en funciones, el presidente de la Liga Mexicana, Pedro Treto Cisneros, entró por similar vía meses antes de entregar el mando en una asamblea en Mazatlán.

LOS Dodgers no han descartado para la próxima temporada al estelar Walker Buehler (codo) a pesar de la “Tommy John” a la que se sometió en agosto de 2022.

Naturalmente, no lo contemplan para el inicio de hostilidades, pero es una posibilidad para después de la pausa del Juego de Estrellas o un poco después.

Por lo pronto, el diestro comenzará un programa de lanzamiento dentro de las próximas dos semanas, informa Bill Plunkett, de The Orange County Register.

EL ex receptor Noé Muñoz se convirtió en el primer inmortal del Salón de la fama nativo del Estado de México. Según su hoja de servicios nació hace 55 años en San Cristóbal, municipio de Ecatepec, aunque se conoce que lleva muchos años radicando en Los Mochis.

Otra: Sonora (35), Veracruz (32) y Sinaloa (28) dominan la “geografía” del recinto de los inmortales, aclarando que se toman en cuenta a ex peloteros, mánagers, directivos y umpires.

Una más: El ex lanzador Alejo Ahumada, nacido en El Amole, es el sexto guasavense en el museo de Monterrey, después de Arnoldo “Kiko” Castro, Miguel Suárez, Cecilio Acosta, Gerardo Sánchez y Mercedes Esquer.

Y, sólo Ahome (10) tiene más nativos entronizados que Guasave, a saber: Miguel Sotelo, Juan Lima, Benjamín “Papelero” Valenzuela, Antonio Pollorena, Ernesto Escárrega, Teodoro Higuera, Matías Carrillo, José Luis Sandoval, Javier Robles y Juan Castro.

UN día como hoy 1966 - La Liga Americana anuncia oficialmente la contratación de Emmett Ashford, quien será el primer árbitro negro en la historia de las Grandes Ligas.

**”Me golpearon con bolas de barro y botellas de whisky, y me arrojaron de todo, desde zapatos hasta frutas y verduras..”.- Emmett Ashford.

EN seguidillas.- Los Generales de Durango no han hablado del ex bigleaguer Luis Alfonso Cruz desde que lo adquirieron de los Toros de Tijuana el 3 de marzo de 2022. A no dudar porque no reportó. ¿Lo convencerán para 2023?... El zurdo Manuel Bañuelos se tomó su primera “selfie” enfundado en la franela de las Águilas de Rakuten y con él y Roberto Osuna el beisbol mexicano mantendrá presencia en Japón desde 2014, cuando llegaron Luis Alonso Mendoza y el “Cochito” Cruz... Para este año, los nipones regresaron al pítcher poblano César Vargas, que reforzará a los Sultanes de Monterrey.