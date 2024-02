CIUDAD DE MÉXICO._ Murió Don Gullett, pítcher que en sólo 9 temporadas en las mayores tuvo acción en cinco Series Mundiales (2-2, 3.61), ganando dos con los Rojos de Cincinnati (1975 y 1976) y dos con los Yanquis de Nueva York (1977 y 1978).

En total, en 20 apariciones de postemporada, registró 4-5 con efectividad de 3.77 y en su carrera 109-50, 11 salvados y 3.61 en siete veranos en Cincinnati y dos en el Bronx. Trabajó como coach e instructor para los Rojos.

En su apogeo, el mánager de Cincinnati, Sparky Anderson, consideró a Gullett un futuro inmortal en el Salón de la Fama de Cooperstown, pero las lesiones y una hepatitis mermaron su potencial.

No se revelaron las causas de su muerte, a los 73 años, del originario de Kentucky y a quien en alguna ocasión el cátcher Johny Bench consideró el mejor atleta y competidor que vieron sus ojos.

LA Liga Mexicana había guardado silencio respecto a una información que causó revuelo en las redes y que no dejaba bien parado al circuito más antiguo de México: la no participación de los Generales de Durango en la temporada que arrancará el 11 de abril.

Se especulaba que debido a problemas extra beisbol de la directiva del club era factible el retiro al menos por un año de la franquicia, dejando el escenario con número “impar” (19), impopular en cualquier liga que se respete.

En la LMB se ha visto de todo, sin embargo, en tiempos digamos modernos, la única vez que un club descansaba mientras la competencia jugaba, data de 1963 cuando hubo un incremento de seis a siete novenas con el arribo de los Broncos de Reynosa.

Un año después, volvió la normalidad con el primero de un montón de retornos de los Charros de Jalisco, que en su primera etapa estuvieron entre 1949 y 1952.

UN día como hoy, en 1982 - Bake McBride se convierte en el tercer titular del equipo del Campeonato Mundial de los Filis de 1980 en ser canjeado o vendido desde que Bill Giles compró el club en octubre pasado.

Los Indios de Cleveland adquirieron al ex novato del año a cambio del lanzador mexicano Isidro Monge, quien tiene para Filadelfias una cosecha de 7-1, 2 rescates y efectividad de 3.75.

**”Siempre defiende tus ideas, no porque sean mejores sino porque son tuyas”.- Anónimo.

EN seguidillas.- No aparecen entre los invitados fuera de róster al spring training, pero según los Tomateros de Culiacán en sus plataformas, cuatro de sus elementos estarán en la pretemporada: los lanzadores Víctor Castañeda (Mets), Efraín Contreras (Filis) y Manuel Espinoza y el jugador de cuadro Luis Roberto Verdugo, en las filas de los Cachorros de Chicago... Los Yanquis mantienen en su róster a dos apelativos que invitan a una clase de gramática, los parónimos Trivino (Lou) y Trevino (José), relevista y receptor nacidos en Pensilvania y Texas, respectivamente... Nadie lo ha dicho, pero así como Roberto Osuna hizo escalas en Diablos Rojos y Charros, antes de embarcarse a Japón, Julio Urías sería un cañonazo con los pingos capitalinos y los Tomateros. Aunque el zurdo no tiene que demostrar que está sano del brazo, como sí el ex cerrador de los Azulejos de Toronto y Astros de Houston.

rl4460520@gmail.com