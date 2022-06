CIUDAD DE MÉXICO._ La actuación de Sergio Romo (0-0, 6.23) en Baltimore daba para un despido fulminante, conocida su condición de veterano: 4 hits, 3 jonrones, 5 carreras y una base por bolas en apenas dos tercios de inning.

Pero en Seattle lo tomaron como un simple desliz del relevista, quien subió al cerrito con una efectividad de 1.13, en un recorrido en el que sólo admitió una rayita en sus previas seis apariciones.

De cualquier modo, ya no puede permitirse otro resbalón de ese calibre ni algo que se le parezca, so pena de caer de la gracia de quien seguramente aprobó su contratación, cuando se encontraba entrenando en Monclova, el mánager Scott Servais.

LOS Mariachis de Guadalajara treparon al montículo del estadio Panamericano para el lanzamiento de la primera bola al flamante presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Carlos Manrique González.

No recordamos a ningún antecesor del ingeniero industrial en esas prácticas en parque conocido de la casi centenaria Liga Mexicana, pero sin pretender ser dueños de la verdad absoluta, apostamos a que es el primero.

De manera que, si alguien dispone de otros datos, que de inmediato lo haga saber para ilustrar a los lectores o, bien, calle para siempre.

OBSERVACIONES.- Aun en plan de explorador en territorios desconocidos, José Urquidy (4-2, 4.80) enfrentará hoy por primera vez en su carrera a los Reales de Kansas City, en el inicio de la serie de fin de semana entre los punteros de la división Oeste, Astros de Houston, y los anfitriones y coleros de la central.

El cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk (.302, 3jrs., 13 cp) empezó ayer a trabajar la línea de los .300 en 2022. Se fue de 3-2, en triunfo sobre los Medias Blancas de Chicago, 8-3, y en sus últimos 8 juegos, batea .448 (29-13) con 4 dobles, 2 jonrones, 6 remolcadas y 10 anotadas.

UN día como hoy, en 1963: En su primer y único turno al bate con los Orioles de Baltimore, el lanzador Buster Narum conecta un jonrón ante Don Mossi, de los Indios de Cleveland. Seis días después, es enviado a Triple-A (Rochester), pero regresará el próximo año con los Senadores de Washington, donde atizará dos cuadrangulares más.

Narum es el primer pítcher en tener más jonrones que victorias en una temporada. Será igualado el 2 de septiembre de 1963 por Ed Hobaugh, y en 1992 por Dave Eiland.

El jueves 3 de junio de 1982: Ramón Arano se convierte en el primer y único lanzador hasta la fecha con 300 triunfos en la Liga Mexicana, al ganar los Diablos Rojos, 6-5, a los Acereros en Monclova.

**”Sí me duele, me mortifica cada que me acuerdo, pude haber ganado muchos juegos, pude haber sido una estrella de Ligas Mayores”.- Ramón Arano.

En seguidillas.- En Monclova, ante poco más de 3 mil cristianos, Águila de Veracruz (3) y Acereros (5) disputaron la batalla de menor duración en la era de los obligatorios 7 innings de martes y miércoles: Una hora con 48 minutos... Por tercer día consecutivo, Olmecas y Diablos Rojos no pudieron jugar en Macuspana, Tabasco, y la serie quedó cancelada... Al menos una docena promedian .400 o más en la LMB que ya consumió un mes y 10 días de actividad.