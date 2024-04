CIUDAD DE MÉXICO.- Los Astros de Houston todavía no agendan la primera salida de rehabilitación de José Urquidy, quien ha dado señales de recuperación de una distensión en el antebrazo sufrida durante el spring training.

La única certeza es que el mazatleco no estará en condiciones para la serie de dos juegos que los texanos disputarán en la Ciudad de México contra los Rockies de Colorado, 27 y 28 del mes en curso.

Los Astros, que ya habilitaron a Justin Verlander, también tienen en la lista de lesionados a los abridores Framber Valdez, Luis García y Lance McCullers.

JAVIER Assad (2-0, 2.11), ayer, sin decisión, es cuidado entre algodones por el mánager de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell , que ayer lo mandó a las duchas tras una labor (4.2 Ip, 3h, 1c, 3bb, 3k) en la que hizo 89 lanzamientos ante los Marlins de Miami.

Otra: Ramón Urías (.207, 0, 1) conectó el sábado su primer extrabase--un doble-- y produjo su primera rayita en su regreso al orden al bate de los Orioles de Baltimore como titular desde el 9 de abril. Sin embargo, va de 3-3 como emergente.

Una más: Luego de asimilar un castigo de 3 hits—dos jonrones—y tres carreras en dos relevos (1.2) consecutivos, Giovanny Gallegos (2-0, 1, 4.70) ligó dos en ceros para los Cardenales de San Luis.

Y, Roberto Osuna (0-0, 8, 4.09) trabajó en el segundo empate de la semana de los Halcones de Softbank, ahora con Búfalos de Orix en 12 innings, tirando un inning en un hit, cero carreras y un boleto. Se apuntó su primer “hold”.

UN día como hoy, en 1972: Los Rangers de Texas debutan en casa en la historia de la franquicia y Frank Howard pegó el primer jonrón en el estadio de Arlington, mientras vencían 7 a 6 a los Angelinos de California.

Los Rangers, anteriormente Senadores de Washington, se mudaron a Texas posterior a la temporada de 1971.

El domingo 21 de abril de 1996: Gerardo Sánchez, de los Tecolotes de Dos Laredos, aparece en su desafío número 1,167 consecutivo, estableciendo un nuevo récord en la Liga Mexicana. Rolando Camarero había mantenido la marca durante un par de décadas.

**“Tarde o temprano, los que ganan son los que creen que pueden”.- Paul Tournier.

EN seguidillas.- La segunda apertura del ex bigleaguer, Trevor Bauer (0-0, 7.36), este domingo en el último de la serie entre los Diablos Rojo y los Bravos de León, en el Alfredo Harp Helú. Al ex Cy Young le faltan cuatro de las cinco actuaciones firmadas... El primer score de alto voltaje en la incipiente edición de la LMB se registró en Oaxaca, 20-5, de los Guerreros a los Tigres de Quintana Roo que traen de cuarto bate al sonorense Ángel Erro (.435, 0, 6) y de primero al ex Diablo Rojo Carlos Figueroa (.417, 0, 0), en un line up que para algunos luces desvalido con sólo cinco extranjeros... El Águila de Veracruz incrusta en su orden al bate a cuatro legionarios (Alex Liddi, Jesús Valdez, José Gaitán y Carlos Arellano), a los lanzadores Alejandro Soto y Héctor Velázquez, al mánager Juan José Pacho y al gerente Jesús “Chino” Valdez, de los Venados de Mazatlán.