CIUDAD DE MÉXICO.- Detrás de su mejor actuación en la temporada (6.2 Ip, 6h, 1c, 1bb, 10k), en Houston, contra los Rangers de Texas, José Urquidy (4-1, 4.24 Pcl) abrirá el sábado por la noche en Seattle, donde el 12 de abril sufrió su única derrota en 2022 (4 Ip, 8h, 6c, 1bb, 2k).

De por vida frente a los Marineros, compila 1-1, 5.16 en carreras limpias, 13 ponches y 4 bases por bolas en 18 entradas y dos tercios, sobre cinco desafíos, cuatro como abridor. Y 0-1 y 7.72 en dos presentaciones en el escenario de hoy.

El derecho de Mazatlán acumula seis asignaciones consecutivas sin perder, la más extensa de su vida útil, en un periodo en que registra 3-0 y efectividad de 3.45, con 29 chocolates y 4 bases por bolas, en 31 innings y un tercio.

EN una sola jornada de Grandes Ligas, hasta tres jugadores no lanzadores subieron al montículo para continuar la “racha” en la que el único en esos avatares en dos ocasiones en la actual temporada es el mexicano de los Gigantes de San Francisco, Luis González.

No se hizo ruido porque los elegidos no eran de la talla de Albert Pujols y Yadier Molina, pero sacaron las castañas del fuego, diría el clásico, mientras recibían aplausos del respetable, algunos no del todo sinceros.

Ellos fueron, el infielder Andrelton Simmons (Cachorros) en una paliza ante los Rojos de Cincinnati, el jugador de cuadro de Medias Blancas, Josh Harrrison, frente a los Medias Rojas de Boston y el shorstop de los Diamondbacks, Jake Hager, vs. Los Dodgers, cerrando la procesión que inició Humberto Castellanos (4 Ip, 10h, 6c).

Es un hecho entonces que si no se detiene el “carrusel”, más hombres de los llamados de posición auxiliarán a sus respectivos mánagers en el afán por no “quemar” más brazos del maltratado bullpen.

OBSERVACIONES: Alex Verdugo (.232, 3jrs., 21 cp) levantó en Chicago una cosecha 4 imparables--dos dobles, tres impulsadas y dos anotadas--, en tanto Boston ganaba 16-7, logrando el cuarto juego de su trayectoria con 4 hits. Iba de 24-9 (.375) con cinco carreras producidas en sus últimos seis.

Los Dodgers de Los Ángeles descarrilaron en la cálida Phoenix, Arizona, la marcha de Humberto Castellanos (3-2, 5.22 era.), quien ostentaba 2-0 y 3.32 en carreras limpias en cuatro inicios en mayo.

UN día como hoy, en 1956-- El primera base de los Piratas de Pittsburgh, Dale Long, conecta un jonrón en su octavo juego consecutivo, estableciendo un récord de Grandes Ligas. Esta marca será empatada por Don Mattingly y Ken Griffey, Jr.

El martes 28 de mayo de 1991—Los Leones de Yucatán se imponen 6-2 y 5-4 a los Olmecas de Tabasco en Villahermosa, para hilvanar seis triunfos en tres dobles juegos al hilo.

**“No importa lo bueno que seas, vas a perder un tercio de tus juegos. No importa lo malo que seas, vas a ganar un tercio de tus juegos. Es el otro tercio el que marca la diferencia”.- Tommy Lasorda.

EN seguidillas.- Las bajas de Pablo Sandoval y Josh Reddick hacen ver, digamos, más “terrenal”, el orden al bat de los Acereros de Monclova, que el fin de semana estarán aquí para un compromiso de desesperados con los Diablos Rojos... El camarero Moisés Gutiérrez (.362, 7jrs., 20 cp), uno de los menos publicitados en los preliminares de la temporada, cayó de pie en las filas de los pingos capitalinos... Los Sultanes de Monterrey tienen en el “hule” a una de sus novedades, el ex bigleaguer Daniel Castro (.222, 0, 2), que llegó de los Toros de Tijuana.