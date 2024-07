CIUDAD DE MÉXICO.- Meritorio, naturalmente, que un legionario de 41 años como Robinson Canó (.460, 13, 64) esté quemando la Liga Mexicana en su condición de ex ligamayorista de élite.

Pero en su país no se emocionan mucho con su desempeño en un circuito que los expertos del rumbo consideran de “pitcheo suave”, lo cual es cierto, salvo honrosas excepciones.

La historia de Canó en la LMB tiene parangón con la de su paisano que también triunfó en las Mayores, Julio Franco, quien a los 40 años, en 1999 bateó .423 con 14 jonrones y 77 remolcadas y .437, 18 bambinazos y 90 impulsadas a los 42 cumplidos en 2001, en ambas ocasiones con los Tigres entonces capitalinos.

Lo único que hará diferencia es que mientras a Franco eso le sirvió para dos regresos a Major League Baseball con Rays de Tampa Bay y Bravos de Atlanta, los números de Canó difícilmente llamarán la atención de una organización ligamayorista conocida.

Hace dos décadas el “romanticismo” sitiaba al Big Show en donde ahora “jubilan” más temprano a sus figuras, además de que el dominicano tuvo problemas de dopaje.

TRES de tres: Joey Meneses pasó su primer fin de semana sin actividad fecunda y creadora en la sucursal AAA de los Nacionales de Washington, Alas Rojas de Rochester.

No obstante sus buenos oficios en su estreno en Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco regresaron a AAA al lanzador Spencer Bivens (2-1, 2.65), el mismo que vistió y calzó el pasado invierno en Culiacán.

El pítcher Matt Gage que recuerdan en Mazatlán y Diablos Rojos, fue adquirido por los Mets de Nueva York, en una negociación con los Dodgers de Los Ángeles.

UN día como hoy, en 1987- Gerald Young se convirtió en el primer nacido en Honduras en jugar en las Mayores y se fue de 4-0 en derrota de su equipo Astros de Houston, 1-0, ante los Expos de Montreal.

**“Si usted no cree que no es demasiado bueno, no será demasiado bueno”.- Ted Williams.

ENTRE suspensivos.- Los otrora taquilleros Leones de Yucatán tuvieron ayer domingo una promoción de 3x1 y cinco pesos la entrada a niños en cualquier localidad, en un legítimo afán por meter gente a su casa temporal, el estadio Víctor Cervera Pacheco... El cátcher de los Bravos de León, Marco Chicuate (.392, 3, 26), encabeza el selecto “top ten” de paisanos de usted en la Liga Mexicana. Le siguen: Miguel Guzmán (.359, 6, 29), Puebla, Fernando Villegas (.349, 12, 54), Saltillo, Norberto Obeso (.340, 2, 15), Yucatán, Juan Carlos Gamboa (.333, 6, 41), Diablos Rojos, Sebastián Elizalde (.327, 8, 38), Monterrey, Christian Villanueva (.315, 6, 31), Monterrey, Julián Ornelas (.311, 12, 54), Diablos Rojos, Víctor Mendoza (.307, 6, 27), Monterrey y Roberto Ramos (.2981, 11, 30), Oaxaca... Sebastián Valle ya no es el receptor del certero brazo a las almohadas, pero en 20 juegos con los Saraperos de Saltillo batea .281, 6 jonrones y 14 empujadas, después de tropezar en Leones (.189, 2, 6).