Julio Urías, máximo

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuidado en exceso por su mánager Dave Roberts, Julio Urías (19-3, 3.01) lanzó ayer cinco innings por sexta vez en sus pasadas 10 aperturas, suficiente para adjudicarse con la ayuda del bullpen su décimo novena victoria del año, cifra que nadie más alcanzará en Grandes Ligas en 2021.

El zurdo, quien maniató en 5 imparables a los Diamondbacks de Arizona en una blanqueada combinada, superó en triunfos en la Liga Nacional a Adam Wainwright (San Luis) y en la Americana al Yankee, Gerrit Cole, ambos con 16.

Descartado para abrir el juego por el “wild card” o la serie divisional en caso de que los Dodgers rebasaran por la derecha a los Gigantes de San Francisco en el Oeste, Urías tendría una última oportunidad para convertirse en el cuarto mexicano con 20 éxitos de la historia, el venidero fin de semana en Los Ángeles, contra los Cerveceros de Milwaukee.

EN trámite el cierre de hostilidades del nuevamente extenso calendario regular (162), quedó en el camino el veterano relevista de los Azulejos de Toronto, Joakim Soria (1-4, 6sv, 5.06 pcl), enfermo de Covid-19.

Ya habían claudicado por lesiones, el novato de los Cachorros de Chicago y primer yucateco registrado en el Big Show, Manuel Rodríguez (3-3, 1sv, 6.11 pcl), y el utility de los Orioles de Baltimore, Ramón Urías (.279, 7jrs., 37 cp).

El positivo de Soria se conoció días después de su regreso de una emergencia familiar, en un accidentado final de su breve relación laboral con la organización canadiense, que lo adquirió de los Diamondbacks de Arizona, el 30 de julio 2021.

GIOVANNY Gallegos (5-5, 14sv, 3.10) logró ayer su rescate 14 como taponero titular de los Cardenales de San Luis, el undécimo en septiembre y con los dos chocolates que recetó llegó a 95 en la temporada (78.1 Ip), una marca personal. En 2019 ponchó a 93 en 74 entradas.

Otra: Isaac Paredes (.235, 1, 5) va de 12-2, incluso un doble (2), y una remolcada en cuatro encuentros, desde que regresó a los Tigres de Detroit, luego de una severa lesión en la cadera izquierda.

Una más: Luis Urías (.46, 21, 71), ayer de 3-0, es segundo en average, jonrones, producidas y bases por bolas (62), y primero en extra bases (46) en la artillería de los Cerveceros que el domingo completaron barrida a los Mets de Nueva York.

Y, Alejandro Kirk (.247, 8, 24) cayó en un slump (30-4)--.133-- en sus últimos 10 juegos, aunque tiene una volada de barda, con dos impulsadas y 2 anotadas, como segundo receptor de los Azulejos de Toronto.

UN día como hoy, el jueves 27 de septiembre de 1984, ante sólo 2.803 aficionados, la más baja en la historia de Montreal, los Expos derrotaron a los Cardenales, 6-3, respaldados por jonrones consecutivos de Gary Carter y Dan Driessen en un rallie de seis en el cuarto inning.

**“Es una posición extenuante (cátcher). Mis rodillas te lo dirán. Me sometí a nueve cirugías de rodilla. Me he roto un par de pulgares, uno en cada mano. Puedo mirar hacia atrás y decir que vale la pena estar consagrado en Cooperstown. No tengo ningún dolor en mis rodillas en este momento”: Gary Carter.

REPORTE AAA: Se acabó el ciclo para Víctor Arano (1-2, 2sv, 2.50), inhabilitado el sábado por los Bravos de Gwinnett y con ello la posibilidad de un retorno a las mayores, donde no trabaja desde 2019... El capitalino Alejo López (.305, 6jrs., 31 cp) pegó jonrones sábado y domingo y mandó a la goma a cuatro en tres juegos, para la sucursal de los Rojos de Cincinnati, Louisville Bats... A Esteban Quiroz (.259, 12, 46) se le está yendo el tren al Big Show, asignado en la finca de los Rays de Tampa Bay, Toros de Durham (AAA).