CIUDAD DE MÉXICO.- Luis González (.303, 3jrs., 23cp) llegó ayer domingo a seis juegos consecutivos con extrabases, conectando el primer triple de su breve trayectoria, en Pittsburgh, en una racha que inició el 13 de junio en Kansas City y en la que los Gigantes de San Francisco ganaron cuatro encuentros.

En ese periodo, el jardinero de 26 años bateó de 25-7, con cuatro dobles (11), un jonrón, un single y el mencionado batazo de tres estaciones, aportando dos producidas y 6 anotadas, además de dos bases por bolas y par de robos (7).

Algunos anticipados y remisos, lo vislumbran en el Juego de Estrellas a efectuarse en Dodger Stadium, pero parece poco factible porque no lo consideraron para las votaciones de los aficionados. Su única posibilidad sería como reservista, mediando el “vo.bo” del mánager de la Liga Nacional, Brian Snitker (Atlanta).

GUARDIANES de Cleveland fue el segundo club de la Liga Americana que Julio Urías (4-6, 2.56) vence en su carrera, después de los Marineros de Seattle que ha doblegado en dos ocasiones, a cambio de una derrota ante los Ángeles de Anaheim.

Otra: Solo ha enfrentado en sus siete temporadas a tres clubes más del llamado “joven circuito”: Atléticos de Oakland, Rays de Tampa Bay y Medias Rojas de Boston, sin registrar decisión.

Una más: Con sus seis innings de una rayita inmerecida contra los ex Indios, Urías brincó del noveno hasta el cuarto lugar del “top ten” que desde hace varios días acapara Joe Musgrove (1.59), de los Padres de San Diego.

Y, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles ha lanzado seis o más episodios en ocho de sus 13 aperturas, en el recorrido en el que conforme a los parámetros de hoy, se encuentra mejor ubicado que en 2022, cuando por estas fechas compilaba 8-3 con 3.95 en carreras limpias.

OBSERVACIONES: En Monclova, durante la noche de premiación de la Liga Mexicana a lo más destacado de 2021, reapareció Joakim Soria, tras su retiro de Grandes Ligas. Lo homenajearon al lado de los ex bigleaguers vigentes en la LMB, Óliver Pérez y Jorge Cantú.

Con un juego en el Domingo Santana de León, la LMB reanuda hoy lunes la actividad de la temporada que avizora su recta final. Los Bravos, que han tenido tres mánagers en el actual recorrido, recibirán a los Pericos de Puebla.

UN día como hoy, en 1951: Roberto Ávila conectó tres jonrones, un doble y un sencillo en seis oportunidades, con cuatro impulsadas y 4 anotadas y los Indios de Cleveland derrotan 14-8 a los Medias Rojas de Boston, en Fenway Park.

Uno de los “home runs” de Ávila es dentro del campo y alcanzó 15 bases para implantar una marca del club que duraría hasta 1959, cuando lo superó Rocky Colavito.

El lunes 20 de junio de 1977: El norteamericano George Brunett, de 42 años, lanza sin hit ni carrera en 9 innings, al ganar los Petroleros de Poza Rica, 5-0, a los Alacranes de Durango.

**“En mi vida me han faltado muchas cosas, no sólo en el beisbol. Siempre me puse metas y muchas veces no las alcancé, aunque afortunadamente obtuve muchas más de las que no logré. Realmente quedé satisfecho”.- Roberto Ávila.

EN seguidillas.- De vuelta detrás del pentágono, Alejandro Kirk (307, 6jrs., 22cp) recibió ayer boletos en tres de sus cuatro turnos, con dos anotadas, y los Azulejos de Toronto (10) rescataron el del honor en casa ante los Yanquis de Nueva York (9)... Alex Verdugo (.247, 4jrs., 33cp), de 3-2, una base y anotó dos, contribuyendo en la victoria de Boston sobre los Cardenales de San Luis, 6-4... Luis Urías (.214, 6jrs., 16 cp), de 5-1, un doble (3), producida y anotada, en triunfo de los Cerveceros de Milwaukee (6) en Cincinnati (3).