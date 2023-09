CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad (3-2, 2.96) abrirá este sábado ante los Rojos en Cincinnati, rivales recurrentes para el joven de los Cachorros de Chicago en su todavía breve trayectoria.

En cuatro duelos previos, dos como abridor, compila 0-1 y efectividad de 3.00, con 18 chocolates y 8 bases por bolas en 18 episodios contra los Rojos.

Assad ganó en su anterior salida, el 27 de agosto en Pittsburgh, dispersando 3 imparables y una rayita en siete innings en que ponchó a 7 y otorgó dos bases por bolas.

LOS Rojos colocaron para asignación al utility Alejo López, dos días después de subirlo al equipo grande en el que no tuvo acción en dos cotejos en San Francisco.

Es la segunda vez en 2023 que López, de 27 años, es puesto en “waivers” por quienes lo debutaron en el Big Show, el 28 de junio de 2021.

La primera durante la pretemporada, el 28 de febrero, cuando optó por reportar a la finca AAA, Louisville Bates (.282, 7 “home runs”, 15 dobles, 3 triples y 38 impulsadas).

En dos campañas en Grandes Ligas, el capitalino promedia .262 con un jonrón, 5 dobletes, un triple y 10 remolcadas en 75 juegos.

OBSERVACIONES: Los Angelinos de Anaheim llamaron de AAA al pítcher Gerardo Reyes, el cuarto ascenso para el tamaulipeco (0-0, 6.75) en 2023. En Salt Lake City registraba 3-5, un salvado y 6.25 en pcla.

Manuel Rodríguez (1-0, 4.32) regresó a la actividad en la filial AAA (Durham) de su nueva organización, Rays de Tampa Bay, aspirando a un retorno al Big Show. El 1 de agosto fue cambiado por los Cachorros que lo tenían en Iowa (2-4, 13, 4.42).

UN día como hoy, 1989: Los Tecolotes de los Dos Laredos obtienen su quinto título en la Liga Mexicana, venciendo 5x1 a los Leones de Yucatán, en el sexto juego de la serie final, en el Parque La Junta.

El viernes 2 de septiembre de 1994: El comisionado interino, Bud Selig, pone el próximo 9 de septiembre como fecha límite tentativa para cancelar el resto de la temporada si no se llega a un acuerdo entre los propietarios y los jugadores en el conflicto laboral.

**“El país más grande de la historia del mundo está siendo atacado. Así que todo esto (el béisbol) no significa mucho”.- Bud Selig.

EN seguidillas.- En una más de sus aisladas actuaciones, Manuel Bañuelos (6-5, 3.87) tiró el viernes cuatro innings en blanco (1h, 0bb, 5k), para la sucursal de las Águilas de Rakuten, apenas su segunda participación en más de un mes... Albert Pujols, divorciado de 43 años y, por añadidura millonario, contraerá matrimonio hoy sábado en Santo Domingo con una hija del ex presidente de República Dominicana, Leonel Fernández... También por aquellas latitudes, los medios informativos se ocupan de una denuncia de otro ex bigleaguer en la opulencia, el flamante Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, por fraude y extorsión... Ortiz, quien no ha tenido paz desde que se retiró en 2016, dijo que algunos vivos quieren sacarle la lana luego de conocer sus secretos en un teléfono celular que perdió.