CIUDAD DE MÉXICO._ Adrián González inició en Puerto Vallarta su primera aventura en la Liga Mexicana, donde a diferencia de su paso por la Liga Mexicana del Pacífico, con los Venados de Mazatlán, jugará como mexicano para Mariachis de Guadalajara.

El apodado “Titán” ya había actuado también en territorio nacional, en los Clásicos Mundiales de 2009 en la Ciudad de México y 2017 en Guadalajara, amén de atender el patriótico llamado para las conflagraciones de la pelota en 2006 y 2013.

En la LMP, en plenitud de facultades, rindió en los inviernos 2005-2006 (.306, 10 jrs., 43 cp) y 2007-2008 (.307, 5, 15) y playoffs, serie final y Serie del Caribe 2009, incluida una noche en Mexicali de 3 bambinazos frente a los Tigres de Licey.

Sería ocioso insistir en el caso de los González -Édgar fue campeón de bateo en esa justa caribeña-, pero lo cierto es que sus detractores fingen ignorar que si bien ambos nacieron en California, en esa época la familia vivía en Tijuana y ambos jugaron beisbol ahí desde su niñez.

TRES de tres: Los Piratas de Campeche, quienes han sobrevivido al poco respaldo de su afición gracias al subsidio del gobierno y a sus gentiles patrocinadores, abrieron ayer su campo de prácticas, el primero para el mánager debutante Francisco Campos.

Mientras los “cuarentones” de fama internacional cotizan bien en la Liga Mexicana, verbigracia, Bartolo Colón (Monclova), 48 y Fernando Rodew (Tijuana), 44, los Pericos de Puebla dejaron libre al zurdo Mauricio Lara, de 42, quien se une al mazatleco Walter Silva (44), dado de baja por los Bravos de León.

Los Padres de San Diego enviaron a su campo alternativo al pítcher colombiano, el ex Tomatero Nabil Crismatt, no obstante sus buenos oficios: 0-1, 3.38 en era., 9 chocolates y un boleto en 8 innings.

UN día como hoy, martes 16 de abril de 1929, los Yanquis de Nueva York se convirtieron en el primer equipo en utilizar números en la parte posterior de los uniformes, correspondiendo a cada jugador el de su posición en el orden al bat.

La novedad se estrenó dos días después en Yankee Stadium (40,000), cuando derrotaron 7-3 a los Medias Rojas de Boston y Babe Ruth (3) y Lou Gehrig (4) salieron al campo con los dígitos de toda su carrera.

**”Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder y yo creo en dejar que el otro tipo pierda”: Pete Rose.

“NO sé quién es. Sé que es el dueño. Pero no sé nada de beisbol”. ¿Quién lo dijo? A) La actriz, Susana Zavaleta, oriunda de Monclova. B) Anthony Edwards, novato de los Minnesota Timberwolves (NBA). C) Carlos Alberto Fernández, ex jefe de prensa de los Diablos Rojos.

La respuesta: Anthony Edwards, golpeando el ego de Alex Rodríguez, quien de inmediato se presentó al irreverente joven de 19 años, en una publicación en instagram: “Hola Anthony. ¡Soy Alex!

EN seguidillas.- Alex Verdugo (.271, 2, 11) batea .351, 2 bambinazos, 5 dobles, 11 impulsadas y 11 anotadas en 8 cotejos, después de fallar en sus primeros 11 turnos de la campaña, con los Medias Rojas... En su cuarto juego alrededor de la segunda almohada de los Orioles de Baltimore (2), Ramiro Urías (.200, 1, 3), de 2-0, contra los Marineros de Seattle (4).... En el frente asiático: en Corea del Sur, Roberto Ramos (.241, 1, 3), de 4-1 y una anotada, en triunfo de LG Twins (7-3) que se afianza en el liderato. Y en Taiwán, Manuel Bañuelos (0-0, 3.60) hará el fin de semana un quinto intento por su primera victoria.