CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 9 años de picar piedra en filiales de los Bravos de Atlanta, el lanzador sonorense Alan Rangel ganó sus primeras dos decisiones en la sucursal AA de los Angelinos de Anaheim, Rocket City, en la Liga del Sureste.

En 16 innings y dos tercios, el derecho de 26 años que participó brevemente en el Spring Training 2024, ha ponchado a 20 y concedido sólo 3 bases por bolas.

Pocos se acuerdan que a Rangel lo subieron a Grandes Ligas los Bravos de Atlanta en la recta final de la temporada de 2021, pero el mánager Brian Snitker no quiso o no encontró la coyuntura para debutarlo.

Hasta ahora, Rangel es el único mexicano de la historia que estando en el róster activo de un equipo del Big Show, no hizo ni siquiera un lanzamiento para aparecer en los registros oficiales.

Rangel estuvo con los Naranjeros de Hermosillo en la pasada edición de la conquista del título 17 en la que no registró decisión en 14 apariciones, 2.51 en efectividad y 26 chocolates en 14 innings y un tercio.

ANTES de viajar a la Ciudad de México, donde sábado y domingo próximos enfrentarán a los Rockies de Colorado en el estadio Alfredo Harp Helú, los Astros de Houston chocarán con los Cachorros y Javier Assad (2-0, 2.11) el jueves al mediodía en el Wrigley Field de Chicago.

En su aún breve trayectoria en las Mayores, Assad nunca ha tirado contra los Astros que, inopinadamente, en 2024 son sotaneros en la división Oeste muy fastidiados por las lesiones de sus lanzadores abridores, entre ellos, el mazatleco José Urquidy.

Los texanos serán el tercer rival consecutivo de estreno para el nativo de Tijuana que, previamente, derrotó a los Marineros de Seattle y no tuvo decisión ante los Marlins de Miami.

UN día como hoy, en 1964-- Ken Johnson, de los Colt 45 de Houston, se convierte en el primer lanzador en la historia de las Grandes Ligas con un juego sin hits en nueve entradas y perder el juego.

El segunda base Nellie Fox, generalmente un defensivo confiable, comete un error en un roletazo de Vada Pinson y los Rojos de Cincinnati vencieron a los texanos, 1x0.

Las mañanitas de hoy son para Guillermo Velázquez (54), ex ligamayorista y larga vida útil en los dos circuitos de fama en México.

**“Al que es feliz, se le nota: No envidia, no critica y no juzga”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Detrás de algunas jornadas de festejos con cohetes incluidos, a Víctor González (1-1, 2, 3.24) le tocó ayer recoger las varas cargando con su primera derrota del año ante los Atléticos de Oakland en Yankee Stadium... El zurdo permitió un jonrón de dos rayitas que rompió empate a cero en el noveno rollo al casi anónimo, Zack Gelof...La del lunes también resultó una jornada larga para Randy Arozarena (.149, 2, 6), de 4-0, mientras Isaac Paredes (.263, 5, 14) pegó un doble (2) en su cuarto turno, al perder los Rays de Tampa Bay, 7-1, con los Tigres de Detroit... Como dato estrictamente cultural y esto va para quienes pelean en las redes sociales, en la Liga Mexicana del Pacífico, Aurelio López (Guaymas) dejó el récord de 9 ponchados consecutivos, impuesto en el lejano 1969 contra los Tomateros de Culiacán y la marca en una batalla de 9 innings fue autoría del estadounidense, Dyar Miller (Navojoa), en 1972 frente a los Algodoneros de Guasave, con 19. Y en extra innings, 23, de Alfredo Ortiz (Navojoa), en 1965, metiendo en un puño a los Ostioneros de Guaymas.