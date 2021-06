Los Cañeros tramitan debut de Andrés Muñoz en la LMP

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Diamondbacks de Arizona han convertido en un viajero frecuente al lanzador Humberto Castellanos (0-1, 3.24), quien ya hizo brecha entre las Grandes Ligas y la sucursal AAA, Reno Aces.

En el mes de junio que avizora su recta final, el joven jalisciense lleva dos ascensos con sus respectivos retornos a las menores, de acuerdo a las necesidades del manager Torey Lovullo que se ha mantenido firme en una temporada para el olvido.

No creemos que a Castellanos incomode su situación, al contrario, ya quisieran estar en su lugar los cientos de colegas suyos que hacen adobes en las sucursales, incluido su coequipero Miguel Aguilar (3-1, 3sv, 3.06), a quien se le ha visto en buena forma.

Es factible entonces que en un futuro no muy lejano, esa coexistencia se traslade al Big Show, donde harían causa común con alguien que ha consumido mucho kilometraje , Joakim Soria (0-3, 5.00).

SEGÚN el reportero Armando Baldenebro (Línea Directa), la directiva de los Cañeros de Los Mochis tramita con los Marineros de Seattle permiso para el ahora convaleciente de la operación “Tommy John”, Andrés Muñoz.

Siempre bajo cuidados extremos, el derecho de la “bola cañón” nunca ha actuado en la Liga Mexicana del Pacífico, pero en la oficina de los verdes pretenden aprovechar la coyuntura que supone acción para quien no tira en un juego formal desde 2019.

Los Marineros contemplan el inicio del complemento de su rehabilitación para los primeros días de julio y si todo marcha conforme a los planes, Muñoz podría estar listo para las Mayores después de la pausa del Juego de Estrellas.

OBSERVACIONES: Giovanny Gallegos (4-1, 1sv, 1.98), que ayer se adjudicó su “hold” 12, en triunfo de los Cardenales de San Luis, no ha admitido carreras en siete relevos al hilo (7.2 Ip, 2h, 0bb, 8k).

En su estreno en la gran carpa, en 2020, Isaac Paredes participó en 33 juegos, todos en la tercera base. En 2021, el piloto de los Tigres, AJ Hinch, lo convirtió en utility y en lo poco que ha rendido en las mayores ha servido también en el campo corto y segunda base. El sábado, Paredes (.172, 1, 4), de 1-1, una impulsada y anotada contra los Astros de Houston.

UN día como hoy, el martes 27 de junio de 1972, Aurelio Rodríguez, Al Kaline y Willie Horton conectaron jonrones espalda con espalda contra Wade Blasingame en el primer inning y los Tigres de Detroit se impusieron 5x2 a los Yanquis de Nueva York.

**“Estaba muy sorprendido por mi elección a Cooperstown. Pensé que mis posibilidades eran buenas, pero traté de ser discreto, no demasiado alto ni demasiado bajo. Esa era la forma en que jugaba también”: Al kaline.

ENTRE suspensivos.- En Mérida no sueltan prenda respecto a su nuevo manager. Sólo hablan de alguien con un título en la LMB, sin precisar que fue con los Leones. Podría ser, considerando a los que festejaron en la cueva felina, el boricua Lino Rivera (2006), descartados, por cuestiones biológicas, Óscar Rodríguez (1957), el jubilado Carlos Paz (1984) y, por razones obvias, Roberto Vizcarra (2018).... A propósito, los melenudos no aguantaron nada al jardinero Tony Campana (.130, 0, 0), uno de los damnificados de la sacudida en Rieleros de Aguascalientes, cuando la rebelión de los México americanos sacó de sus casillas al manager Luis Carlos Rivera... El cátcher Alexis Wilson (.284, 5, 18), ex prospecto de los Cardenales, no solo conduce el pitcheo de los Tigres de Quintana Roo, sino también aporta más de lo esperado en la ofensiva. Al grado de que el nuevo mánager, Óscar Robles, no ha tenido empacho en endosarle la presión de empuñar como cuarto bat.