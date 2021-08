CIUDAD DE MÉXICO.- Con sólo una victoria en sus pasadas cuatro actuaciones, pero sin perder en siete consecutivas, en un periodo en que tiene 4-0, Julio Urías (13-3, 3.41) abrirá este viernes el primero de la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets en Nueva York, donde, precisamente, en 2016, el zurdo tuvo su debut en Grandes Ligas.

Desde aquella actuación, una apertura en la que no ganó ni perdió después de tirar dos innings y dos tercios (5h, 3c, 4bb, 3k), el 27 de mayo, sólo ha enfrentado un par de ocasiones más a los hoy dirigidos por el dominicano Luis Rojas, ambas como relevista, compilando de por vida 15.75 en pcl y ninguna decisión, en 4 entradas.

Urías mantiene el empate en victorias en la cima de la Liga Nacional y de Grandes Ligas con Kyle Hendricks (13-5, 4.15), de los Cachorros de Chicago y que ayer fue apaleado por los Cerveceros de Milwaukee, en una jornada diurna en el Wrigley field en la que otro Urías, Luis, vivió el momento climático de su aún joven trayectoria, como veremos a continuación.

LUIS Urías (.249, 16jr., 55 cp) apiló cinco imparables en seis turnos, una marca personal que incluyó dos jonrones, tres dobles, 5 producidas y 5 anotadas, en una paliza de los Cerveceros, 17x4.

Es el segundo encuentro de dos bambinazos y 5 impulsadas en la campaña y en la carrera del jugador de cuadro sonorense, quien figura en varios departamentos ofensivos de los líderes de la división central.

El 30 de junio en Milwaukee, también contra los Cachorros, pegó dos cuadrangulares, en una cosecha de 5-4 y 4 mandados a la goma que contribuyó en un triunfo, 15-7, y el 9 de septiembre de 2019 en Detroit, produjo cinco con par de dobles y un sencillo en seis viajes, al apalear los Cerveceros 19-0 a los Tigres.

El utility es el número uno del equipo en extra bases (39), y segundo en promedio de bateo, jonrones y remolcadas, detrás del venezolano Avisail García (.266, 20 jrs., 69 cp), quien no participó ayer debido a molestias en una mano.

UN día como hoy, en 1972, el mánager de los Tigres de Detroit, Billy Martin, agobiado por una racha de cuatro derrotas, literalmente saca su alineación titular de un sombrero y le funciona cuando los felinos vencen 3x2 a los Indios de Cleveland, en el primero de un doble juego.

El shorstop Ed Brinkman, un bateador de .206, queda cuarto y responde con un hit y una empujada y el tercera base mexicano, Aurelio Rodríguez, se va de 3-0, empuñando octavo.

Para el segundo encuentro, Martin pone a su orden bat regular y los Tigres cayeron 9-2.

**”El día que me convierta en un buen perdedor, dejaré el beisbol. Siempre tuve mal genio. Creo que no hay nada de qué avergonzarse. Si sabes cómo usarlo, puede ayudar. El temperamento es algo que el buen Dios me dio y no puedo simplemente tirarlo por la ventana”: Billy Martin.

EN seguidillas.- Giovanny Gallegos (5-5, 2sv, 3.22) se adjudicó su “hold” 20, al ganar los Cardenales de San Luis (7) a los Piratas en Pittsburgh (6), pesar de aceptar 4 hits en un inning y un tercio (0c, 0bb, 3k)... Alex Verdugo (.278, 11, 41) pasó de la lista de paternidad a la restringida de los Medias Rojas de Boston. No juega desde el 7 de agosto... Ramón Urías (.272, 5, 25) no salió al campo ayer con los Orioles, tras fallar en seis oportunidades martes y miércoles, resentido nuevamente de una pierna. Baltimore cayó por limpia ante Detroit en casa.