CIUDAD DE MÉXICO._ El lanzador Manuel Rodríguez, primer yucateco de la historia en Grandes Ligas, decidió mantenerse en las filas de los Cachorros de Chicago y en automático fue enviado a las menores, en su caso, a AAA, en la emblemática sucursal Iowa.

Rodríguez no fue reclamado por organización conocida de la gran carpa, luego de ser colocado para asignación el viernes de la semana pasada, en un movimiento sorpresivo, dado los buenos oficios del relevista en 2022.

El derecho compiló 2-0, 4 rescates y una efectividad de 3.29 en 13.2 entradas y 14 apariciones, en su actividad limitada en 2022 a causa de problemas en el hombro. Y tiene 5-3, 5 salvamentos y pcla de 4.88, en su trayectoria en las Mayores.

Los Cachorros están preocupados por la tendencia al descontrol de Rodríguez, quien en 2022 otorgó 9 bases por bolas a cambio de 8 ponches y en su carrera, 25 chocolates por 21 boletos, en 30 innings y un tercio.

EL Tomatero David Gutiérrez aportó un inning en blanco (1h, 1bb) para la segunda victoria de los Leones de Caracas a expensas de los Tiburones de La Guaira, en la serie por el campeonato de la Liga Venezolana.

Otra: Gutiérrez y su coequipero en Culiacán, Aldo Montes (La Guaira), son los mexicanos activos en la final, mientras el relevista guinda Carlos Machorro, se encuentra en la lista de reservas de los Tiburones que al reanudarse las hostilidades, hoy jueves, serán locales.

Una más: El México americano Niko Vázquez (Mexicali) igualmente obtiene ganancias adicionales como refuerzo del Caracas y con buena estampa, según un espectacular .429, un doble, dos impulsadas y dos anotadas.

Y, finalmente no dejaron jugar al lanzador zurdo de los Yaquis de Ciudad Obregón, Braulio Torres-Pérez, llevado ex profeso para reforzar a los Leones, porque éstos no lo registraron a tiempo. Es la primera vez que esto sucede con un legionario de la LMP, muy requeridos por aquellas latitudes de un tiempo a la fecha.

UN día como hoy, en 1977—Francisco Barrios recorrió la ruta y respaldado por un jonrón de Andrés Mora, llevó a los Cañeros de Los Mochis a un triunfo por 7 a 1 ante los Venados de Mazatlán, para evitar la limpia en la serie final que ganarían los rojos del puerto en cinco desafíos.

El jueves 26 de enero de 1995 --- El presidente Bill Clinton exhortó a los jugadores y propietarios de las Grandes Ligas que reanuden las negociaciones y lleguen a un acuerdo para resolver la huelga antes del 6 de febrero.

**”Hice todo lo que pude para cambiar esta situación. Claramente, no son capaces de resolver esta huelga sin un árbitro”.- Bill Clinton.

EN seguidillas.- Los Medias Blancas de Chicago no se han manifestado respecto a las acusaciones de violencia doméstica a su nueva contratación, el pítcher Mike Clevinger. Tampoco Major League Baseball... ¿Qué habrá hecho desistir al millonario Arturo Moreno de vender la franquicia de los Angelinos de Anaheim? Probablemente una buena oferta, lo más seguro. O a lo mejor el gusto de seguir siendo “jefe de jefes” de un elenco que incluye a Mike Trout y Shohei Ohtani. El asiático en las puertas de la agencia libre... De acuerdo a los aforos en los estadios de Los Mochis (12,500) y Guasave (8,000), no se había registrado ningún lleno en la final de la LMP, implicando entonces pérdidas para la reventa, porque se han reportado localidades agotadas. Oficialmente, a la casa de los Cañeros asistieron 11,612 y 11,664 y en la de los Algodoneros 7,016.