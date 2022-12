CIUDAD DE MÉXICO._ Gaylord Perry, un ganador de más de 300 juegos y dos premios Cy Young, pero que sólo apareció en dos jornadas de postemporada, murió ayer a los 84 años, de causas naturales.

Su trayectoria de 22 años, abarcó tres décadas a partir de 1962 y hasta 1983, enrolado en la mayor parte en equipos en crisis, entre ellos, Gigantes de San Francisco, Rangers de Texas, Indios de Cleveland y Padres de San Diego.

La leyenda cuenta que Perry, quien fue el primero en ganar el Cy Young en ambas ligas (1972 y 1978), era un especialista confeso de la bola ensalivada (Spitball). En 1974 escribió un libro (Me and The Spitter), entrando en detalles, sobre su “habilidad”.

Perry participó en cinco Juegos de Estrellas e ingresó en su tercera oportunidad al museo de Cooperstown en 1991, con el 77.2% de los votos, junto al panameño Rod Carew, Ferguson Jenkins y Tony Lazzeri.

UN día como hoy, el miércoles 2 de diciembre de 1981 -- Después de la temporada acortada por la huelga, el lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, se convierte en el tercer jugador consecutivo de Los Ángeles en ser nombrado Novato del Año de la Liga Nacional.

El zurdo mexicano registró marca de 13-7 con efectividad de 2.48 y lideró la Liga Nacional en ponches (180), juegos iniciados (25), juegos completos (11), blanqueadas (8) y entradas lanzadas (192 1/3).

Sus 13 victorias lo empataron con Steve Carlton en el segundo lugar detrás de Tom Seaver, quien terminó con 14. Valenzuela también hizo su primera aparición en el Juego de Estrellas y recibió los premios Cy Young y Novato del Año.

**”Siempre hay que pensar de dónde vienes y qué te trajo aquí”.- Fernando Valenzuela.

EN menos de 24 horas, en la Liga Arco Mexicana del Pacífico se supo de dos situaciones jamás contadas por los más viejos de la comarca: El despido y pronta reinstalación del manager de los Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil.

Y que un jugador importado que ya estaba listo para entrar en acción, el jardinero Jon Singleton, fuese borrado del orden al bate (Jalisco) y posteriormente, salomónicamente inhabilitado por el circuito.

Singleton, ex ligamayorista y activo en las sucursales de los Cerveceros de Milwaukee, fue manzana de la discordia entre los respectivos gerentes de Águilas de Mexicali y los actuales campeones, Charros, que hasta antes del fallo, aseguraban tener la firma.

No hace mucho, en 2015, ocurrió algo parecido en la Liga Mexicana, cuando los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey disputaron los derechos del pítcher México americano, Manny Barreda, ganando los fronterizos.

Barreda hizo la pretemporada en el campamento de los regiomontanos, pero en el inicio de hostilidades estaba en el róster de los Astados de la familia Uribe.

“ES uno de los personajes más despreciables en la historia de la selección, o quizás el más”. ¿Quién lo dijo? A) Emilio Azcárraga Jan. B) David Faitelson. C) El Bambino Sedano.

La respuesta en caliente: El Bambino Sedano, cronista de SKY y de los Algodoneros de Guasave, echando la caballería encima al villano favorito de los futboleros del país, el argentino Tata Martino.

EN seguidillas.- De los cuatro legionarios con etiqueta LMP enrolados con los campeones vigentes de la Lidom, Gigantes del Cibao, sólo permanece el ex Tomatero Derrick Loop (1-2, 3.00). Nick Struck (0-2, 6.32) espera en Los Mochis por un lugar en el róster, el relevista Alex Tovalín (1-1, 5.40) ) se marchó a Venezuela y Leandro Castro (.071, 0, 1) pasó a los Leones del Escogido... Y en un caso a la inversa, el zurdo Tyler Alexander ha ganado cuatro de seis decisiones para los Charros, pero con un ERA de 5.64 y sólo una salida de las llamadas de calidad en 9 inicios. En 2021-2022, el estadounidense fue una de las “bujías” de los Gigantes y en la Serie del Caribe estuvo cerca de un juego perfecto, precisamente, contra los Charros... En un recorrido de anemia colectiva en el equipo y en la liga, Jesús Favela era hasta ayer co-líder jonronero de los Tomateros, con 3 bambinazos, la misma cantidad que había pegado en su trayectoria en la Arco, en 792 turnos. El cátcher Alí Solís también tenía tres cuadrangulares en la campaña, aunque arrancó con 30 en su carrera.