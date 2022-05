CIUDAD DE MÉXICO._ Los Orioles de Baltimore inhabilitaron al jugador de cuadro sonorense, Ramón Urías (.213, 1jr., 7cp), nuevamente debido a malestares en el abdomen que lo han afectado desde 2021.

El hermano mayor de Luis Urías, quien hace poco salió del taller de reparaciones de los Cerveceros de Milwaukee, fue sacado del orden al bat en el primero de la serie en San Luis, el 10 de mayo y colocado en la lista de 10 días.

En un inicio complicado, Ramón Urías pasaba por buen momento cuando se resintió durante la práctica. En sus últimos 5 juegos bateaba .294 (17-5) con un doble, un palo de vuelta entera, 3 producidas y dos anotadas.

DESPUÉS de su peor actuación en el año, el 25 de abril contra los Mets de Nueva York, permitiendo 4 hits y 4 carreras limpias en dos tercios, el cerrador de los Cardenales de San Luis, Giovanny Gallegos (0-1, 6sv, 4.09), ligó cuatro relevos en blanco (4 Ip, 3k, 1bb), con par de salvados.

Otra: Víctor Arano (0-0, 3.95) también ha vuelto al redil en el bullpen de los Nacionales de Washington, sacando por la vía del ponche a 4 de siete outs, para un impresionante balance de 19 chocolates en 13 entradas y dos tercios en su reaparición en el Big Show.

Una más: Julio Urías (2-2, 2.10) y Humberto Castellanos (2-1, 4.32) tendrán otra vez acción simultánea, ahora el venidero domingo, en Los Ángeles contra los Filis de Filadelfia, y en Arizona, ante los Cachorros de Chicago.

Y, Alex Verdugo (.216) mantiene un perfil bajo como sublíder en cuadrangulares (3) y remolcadas (14) entre los Medias Rojas de Boston, detrás del dominicano Rafael Devers que lleva 5 bambinazos y 15 impulsadas.

UN día como hoy, en 1955-- En el Yankee Stadium, Mickey Mantle se vuela la barda desde ambos lados del plato por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas y los Yanquis de Nueva York derrotan 5x2 a los Tigres de Detroit.

El toletero termina el juego con tres jonrones, dos empuñando por la izquierda, e impulsa todas las carreras de su equipo en respaldo al ganador Whitey Ford. Steve Gromek es el perdedor.

El sábado 13 de mayo de 2006, Jorge Vázquez atizó cuatro jonrones y empujó 10 carreras, en una paliza de los Tigres de la Angelópolis, 23-4, sobre los Olmecas de Tabasco, en el estadio Hermanos Serdán.

Vázquez igualó la marca impuesta por Dereck Bryant (1985) y que empataron Roy Johnson (1991), Miguel Ojeda (2000) y Ricardo Sáenz (2005).

**”El beisbol ha sido mi vida desde muy pequeño. Sólo beisbol y sólo beisbol”.- Jorge Vázquez.

EN seguidillas.- Los tres mánagers de los Tecolotes de los Dos Laredos (14-3) en 2022 han sido ganadores: Mark Weidmaier (7-3), Juan Carlos Barandica (2-0) y Félix Fermín (5-0)... El ex bigleaguer de fama, Khris Davis (.133, 0, 2cp) tenía en ascuas a los Diablos Rojos que le han dispensado serenidad y paciencia. Al ex toletero de los Atléticos de Oakland ya lo engancharon los Naranjeros de Hermosillo para el próximo invierno... Los Acereros de Monclova no han utilizado a dos legionarios que están con el equipo desde el “mini camp” que arrancó el 17 de enero: el dominicano Francisco Peguero y el descendiente de alemanes que juega como mexicano, Bruce Maxwell. Ambos convalecientes de lesiones fuertes.