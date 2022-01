CIUDAD DE MÉXICO.- De cumplirse los pronósticos, el dominicano David Ortiz será en 2022 el único “palomeado” para el Salón de la Fama de Cooperstown, un año después de que ningún candidato alcanzó el necesario 75%.

El anuncio oficial se hará el venidero martes por la tarde y conforme a lo publicado (Ryan Thibodaux,twitter), casi la mitad de los votos, Ortiz tenía 84%, seguido por Barry Bonds (77.7%) y Roger Clemens (76.3%), como únicos con posibilidades.

Algunos preguntan en qué se basan los expertos para descartar nuevamente a Bonds y Clemens y la respuesta es que esperan un descenso en sus porcentajes en remanente de las boletas, al igual que en sus anteriores 9 oportunidades.

Ortiz se metería al recinto de los inmortales, junto a los escogidos por el comité de veteranos, “días dorados”, los cubanos Tony Oliva y Orestes Miñoso, Jim Kaat, Gil Hodges, Bud Fowler y Buck O’Neill.

TRES de tres: El zurdo de los Yaquis de Ciudad Obregón, Samuel Zazueta, no había admitido carreras como refuerzo de las Estrellas Orientales, en el Round Robin y serie final de la Lidom, en 8 innings y un tercio, con 9 chocolates y dos bases por bolas.

Épicas remontadas en series finales de la Liga Mexicana del Pacífico—1976: Naranjeros (2-3) vs. Yaquis; 1985: Tomateros (2-3) vs. Águilas; 1993: Venados (1-3) vs. Águilas; 1981: Yaquis (2-3) vs. Naranjeros; 1998: Venados (0-3) vs. Mayos y 2021: Tomateros (1-3) vs. Naranjeros.

Desde la noche del viernes, una vez consumado el triunfo de los guindas, los Charros de Jalisco colocaron el cartelito “agotadas” en las taquillas presenciales y en línea, las casi 10 mil localidades disponibles en tiempos de una emergencia sanitaria.

OBSERVACIONES: MLB y el sindicato de jugadores sostendrán mañana lunes en Nueva York su primera reunión de cuerpo presente en varias lunas y en la que, naturalmente, se esperan propuestas y respuestas.

El veterano bateador Wilfredo Aroche, de 37 años, se escapó de Cuba no en busca del “sueño americano”—según ser acostumbra desde el triunfo de la Revolución--, sino para jugar en el béisbol de Italia, donde años atrás participó con la “bendición” del régimen socialista.

UN día como hoy, en 1912: El Ejército Imperial Japonés anuncia que enviará un equipo de béisbol a Filipinas para jugar con soldados estadounidenses.

El viernes 23 de enero de 1981: inicia la serie final en el estadio Tomás Oroz Gaytán y los Yaquis de Ciudad de Obregón dejan en el terreno en el inning 14 a los Naranjeros de Hermosillo, ganando 1x0, con un sencillo productor de Derek Bryant. Ganó Arturo González y perdió Ray Searage.

**“Dejen la frustración y disfruten la serie final”: Henry Urrutia, respondiendo a las críticas por las “selfies” que han hecho ruido de los Gigantes de Cibao.

EN seguidillas.- Dan Gladen, jardinero de una sola temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, allá por 1981-1982 con Águilas de Mexicali (.288, 18cp, 14 robos), fue entronizado en el Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota... Luego de su breve paso por la pelota invernal azteca, Gladen rindió 14 campañas en Grandes Ligas (.270, 74jrs., 446cp, 222 robos), actuando también con los Gigantes de San Francisco y Tigres de Detroit... Uni-President Lions, de la Liga de Taiwán, confirmó la contratación de Logan Ondrosek, ex bigleaguer que en 2021 rindió para los Leones de Yucatán (4-2, 2.38).