CIUDAD DE MÉXICO._ A una semana de adquirirlo de la lista “waivers” de los campeones de la Serie Mundial 2023, Rangers de Texas, los Mellizos de Minnesota regresaron a esa vía al relevista sonorense Daniel Duarte.

La siguiente organización para el derecho de 27 años será la cuarta en lo poco que va de 2024, conocido que despegó el nuevo año en las filas de los Rojos de Cincinnati.

En 2023, Duarte compiló 3-0, un rescate y efectividad de 3.69 en 31 apariciones con los Rojos y de por vida en Grandes Ligas, tiene 3-0, un salvado y 4.19 en carreras limpias, con 25 ponches en 34 innings y un tercio.

EL veterano ex ligamayorista, Robinson Cano, declaró en Miami que tiene ofertas de equipos de la Liga Mexicana y aunque no dijo quiénes, no es difícil adivinarlo.

Es cosa de ver el mapa y ubicar a los presuntos interesados en el segunda base de 41 años que está jugando por mero gusto, ahora en el clásico caribeño como refuerzo de los Tigres de Licey.

En el noroeste, apunten a los Toros de Tijuana, en el noreste a los Acereros de Monclova y en el sureste a los Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco, a pesar de que éstos perdieron hace poco a su mecenas, el empresario regiomontano Carlos Bremmer (1960-2024).

Desde luego, podría haber otros de la inmensa membresía de la casi centenaria LMB, pero los citados casi siempre andan de cacería en el jet set de luminarias vigentes y entrados en años.

UN día como hoy, en 1986: Águilas de Mexicali derrotó 5x4 a los Indios de Mayagüez (Puerto Rico) en 10 innings para dar a la Liga Mexicana del Pacífico su segunda corona en la Serie del Caribe, en Maracaibo, Venezuela.

Un sencillo de Francisco Estrada mandó a la goma la del triunfo que se adjudicó en labor de relevo el habitualmente abridor, Jaime Orozco, superando a Luis Aquino.

El jueves 9 de febrero de 1995: Darryl Strawberry se declara culpable de evasión del impuesto sobre la renta y pasará tres meses en prisión, además de pagar gravámenes atrasados, intereses y sanciones.

**”Aquí estoy, una superestrella del beisbol, en caída libre, haciendo que todo el mundo te descarte y luego Dios dice: ‘Voy a usar tu desastre como mensaje’. ¿Qué tan hermoso es eso?”.- Darryl Strawberry.

EN seguidillas.- Tras perder un juego de trámite, el último del round robin, ante los Federales de Chiriquí (Panamá), los Tigres de Licey derrotaron ayer en el decisivo en semifinales a los panameños, para meterse a la batalla por el título por segundo año seguido y cuarta al hilo para la Lidom que ha vuelto por sus fueros... En 2020, Toros del Este ganaron a los Cardenales de Lara (Venezuela), en 2021, en Mazatlán, las Águilas Cibaeñas vencieron a los Criollos de Caguas, en 2022 Gigantes del Cibao sucumbieron en casa ante los Caimanes de Barranquilla y en 2023, el Licey pasó sobre los anfitriones Leones de Caracas... El panameño ligamayorista, Iván Herrera (9), superó el jueves al Naranjero Aaron Altherr (8) en remolcadas, pero el alemán comparte el primer lugar de jonrones (2) con Julián Ornelas y el curazoleño Wladimir Balentien... Todos ellos, excepto Ornelas, quedaron en el equipo ideal para el cual no eligieron a Agustín Murillo (.417, 1, 4). El más votado fue el dominicano Dawel Lugo (.440, 0, 4), de los Tigres.

