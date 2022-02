CIUDAD DE MÉXICO.- El pitcheo de los Charros de Jalisco propinó su tercera blanqueada consecutiva, nuevamente en un comité que ayer encabezó Javier Solano (6 Ip, 2h, 2k, 2bb), para derrotar por la mínima a los Astronautas de Los Santos (Panamá) y avanzar a semifinales que se disputará este miércoles en la Serie del Caribe, en Santo Domingo, República Dominicana.

El rival de los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, quienes se recuperaron de un 0-2 en el standing, se conocería al caer el telón de la primera ronda con el compromiso de los anfitriones Gigantes del Cibao y Navegantes de Magallanes (Venezuela).

Desde que se cambió el formato de competencia, en 2014 en Isla Margarita, Venezuela, los representantes de la pelota invernal azteca han calificado a semifinales en siete ocasiones, con un balance de tres títulos y dos subcampeonatos.

Sin embargo, no llegan a la final desde 2017, cuando los Caballeros Águilas de Mexicali sucumbieron, por pizarra de 1-0, contra los Criollos de Caguas, de Puerto Rico, en el Estadio de los Tomateros de Culiacán, en la capital sinaloense.

POR si alguien tenía dudas de lo impredecible del beisbol, unas horas después de frenar a los anfitriones y favoritos, Gigantes, los Caimanes de Barranquilla (3-2) no pudieron con los coleros y ya eliminados Criollos de Caguas (1-4), en el juego del turno matutino del martes.

Eso evitó que los puertorriqueños se convirtieran en el cuarto sotanero al hilo sin victorias, detrás de los Cangrejeros de Santurce (0-4), en Panamá 2019, Vaqueros de Montería (0-5) en San Juan y los colombianos Caimanes (0-5), el año pasado en Mazatlán.

La actuación del Caguas rememoró la crisis de la hoy conocida como Liga Roberto Clemente en los albores del nuevo siglo y de la cual emergieron los Criollos obteniendo el bicampeonato en 2017 (Culiacán) y 2018 (Guadalajara).

UN día como hoy, el viernes 2 de febrero de 2001: Inició en Culiacán la que se considera la mejor Serie del Caribe de la historia y luego de una espectacular ceremonia de inauguración, los Naranjeros de Hermosillo vinieron de atrás para derrotar 11-5 a los Cardenales de Lara (Venezuela).

Los ligamayoristas Vinicio Castilla y Erubiel Durazo conectaron jonrones en respaldo del ganador José García, en el estadio General Ángel Flores a su máxima capacidad.

En 2018: Con el ex presidente Bill Clinton presente en Guadalajara, Jalisco, Alazanes de Granma abre la Serie del Caribe 2018 con una victoria de 6 a 4 sobre Caribes de Anzoátegui, apoyados en serpentina de Lázaro Blanco. La victoria es costosa para los cubanos porque su estelar, Alfredo Despaigne, sufre una lesión en una pierna y quedó fuera.

En el segundo juego, los Criollos de Caguas (Puerto Rico) derrotan a los Tomateros de Culiacán, 7-4, gracias a un rally de tres carreras en el 8vo destacado por un doble de la ventaja de David Vidal.

**“Creo que casi todo el mundo debería tener una segunda oportunidad y me gustaría ver que funcione, porque él (Pete Rose) trajo mucha alegría al juego, y le dio mucha alegría a la gente, y está pagó un precio. Dios sabe, él pagó un precio”: Bill Clinton.

EN seguidillas.- Al menos los medios impresos y digitales de Santo Domingo no han hecho mucha “fiesta” a Roberto Osuna (3 Ip, 3h, 0c, 4k, 2bb), pero el bigleaguer en receso por lo que usted sabe, tiró duro en sus tres intervenciones y salvó los triunfos sobre Caimanes de Barranquilla (Colombia) y Astronautas, 1x0... La Serie del Caribe abrirá hoy las puertas de su Salón de la Fama a David Ortiz, quien no falló a una sola en el periodo 1999-2004, promediando .355 con 5 jonrones, 12 dobles y 29 impulsadas en 32 juegos. Estuvo en Culiacán 2001 y ayudó a las Águilas Cibaeñas a conquistar el cetro, pero no pudo evitar la coronación de los Tomateros en 2002 en Caracas... Mañana habrá asamblea de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, probablemente una de las últimas de su comisionado, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera.