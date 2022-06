CIUDAD DE MÉXICO.- En el segundo de una serie “interligas” y ante un rival de estreno, los Guardianes de Cleveland, Julio Urías (3-6, 2.80) saldrá por un triunfo que se le negó en sus pasadas cuatro actuaciones, este sábado en Dodger Stadium.

A casi siete años de su debut en las Mayores, el zurdo aún no completa su hoja de servicios con los 30 de la membresía, entendible en el caso de los ex Indios, contra quienes los Dodgers no juegan desde 2017.

Urías no gana desde el 20 de mayo en Filadelfia (5 Ip, 2h, 0c, 0bb, 5k) y en ese periodo de abstinencia de éxitos, compila 0-3 y 3.08 en carreras limpias, con 25 chocolates y 7 boletos en 23 innings y un tercio.

EL dominicano Félix Fermín (26-10), Dos Laredos, Ramón Orantes (13-6), Unión Laguna, Matías Carrillo (10-5), Monclova, y Roberto Vizcarra (10-5), Yucatán, encabezan a los managers sustitutos en la Liga Mexicana 2022.

La larga procesión incluye a Joe Álvarez (15-17), de los Generales de Durango, el todavía novel estratega, Adán Muñoz (6-9), al mando de los Saraperos de Saltillo, Óscar Robles (3-9), en Guerreros de Oaxaca, y el debutante Karim García (1-2) con los Bravos de León.

Entre los interinos, el de mayor duración fue el boricua Eddie Castro (10-16), al frente de los Bravos y el ex jugador de cuadro, Iván Cervantes (1-2), dirigió una serie a los Guerreros sotaneros de la zona sur.

Falta conocer al nuevo timonel de los Tigres de Quintana Roo, que cerraron la primera mitad con el coach Jesús López (0-2) en la dirección, tras enviar a casa al puertorriqueño Antonio Rodríguez (23-22).

Vizcarra y Robles, usted se acuerda, cambiaron de vagón con los resultados ya citados de ambos y que en la cuenta total del segundo, se aprecian tétricos, sumando su estancia en la cueva de los Algodoneros que juegan en Torreón (9-20).

Al sonorense de la “varita mágica” no le iba tan peor en el timón de los Saraperos (14-18), pero esa es otra historia con queja incluida en las redes del propietario del club coahuilense, César Humberto García Cantú.

UN día como hoy, en 1977: el jardinero de los Yanquis de Nueva York, Reggie Jackson, y el mánager, Billy Martin, sostienen una pelea verbal en el banco de Fenway Park que se ve en la televisión nacional.

Después de que Martin retira a su jardinero derecho porque lo vio recargado en la barda platicando con sus compañeros del bullpen, en el sexto inning, Jackson cuestiona a su piloto. Los dos finalmente son separados por el coach Elston Howard y los Yanquis pierden 10-4.

El 18 de junio de 2012, un jurado declaró inocente a Roger Clemens de los cargos de obstrucción a la justicia y perjurio cuando testificó ante el Congreso de Estados Unidos que investigaba el uso de sustancias prohibidas.

**“No es suerte, yo oré y Dios obró”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Hoy sábado, en Monclova, es día de “Jonrón Derby” en la Liga Mexicana y mañana de Juego de Estrellas... Por segundo año consecutivo, un sudamericano es líder en el pitcheo de la LMB: el venezolano Erick Leal (4-2, 2.44), de Aguascalientes. En 2021, el colombiano de los Olmecas de Tabasco, Luis Escobar (7-2, 2.54), se llevó el trofeo casi de punta a punta... En un cerrado score, 6-5, favorable a los Toros sobre Rieleros en Tijuana, los visitantes Edson García, Ramón Ríos y Henry Rodríguez y los locales Nick Williams y Maxwell León conectaron jonrones solitarios.