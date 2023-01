Premian Nacionales

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la goma en su recorrido por la Liga Dominicana, Óliver Pérez sacó dos outs en su conocido rol de relevista situacional, para contribuir en la victoria de Estrellas Orientales sobre los favoritos Tigres de Licey, en el primer juego de la serie por el título.

Entró en el séptimo inning con dos en base y un out y logró apagar la ofensiva de los pupilos de José Offerman: Yeison Asencio elevó al cátcher y Emilio Bonifacio a la pradera de la izquierda.

El ex ligamayorista es uno de los dos mexicanos en las filas de las Estrellas que pretenden impedir el campeonato 23 de los Felinos, cifra tope que los separaría de las Águilas Cibaeñas (22).

El compañero del zurdo de Culiacán en predios quisqueyanos es Marcelo Martínez, quien trabajó como relevista para los Naranjeros de Hermosillo (0-2, 4.76) y fue abridor de Águilas de Mexicali (3-3, 1.62).

VÍCTOR Arano (1-1,1sv, 4.50) no rindió en 2022, en su reaparición en Grandes la mejor de sus campañas, pero los Nacionales de Washington valoraron el esfuerzo del veracruzano después de dos años en el limbo.

Los 925 mil dólares que cobrará en 2023 es la cantidad más alta de su trayectoria que había sido del salario mínimo, luego de una cosecha de 1-1, un rescate y efectividad de 4.50 en 43 innings en los que ponchó a 44 y obsequió 12 boletos.

Arano, quien cerró el ciclo 2022 no admitiendo carreras en siete relevos y sólo toleró dos rayitas en diez apariciones en septiembre, terminó lesionado de una rodilla en el taller de reparaciones.

De por vida en el Big Show, el derecho que no reportó a los Yaquis de Ciudad Obregón, tiene 4-3, 4 salvados y 3.32 en pcla, 126 chocolates y 35 boletos en 116 episodios y dos tercios.

UN día como hoy, en 1981-- El lanzador Bob Gibson es elegido al Salón de la Fama de Cooperstown en su primer año de elegibilidad, apareciendo en 337 papeletas de la Asociación de Cronistas de Beisbol de Estados Unidos.

En 17 temporadas con los Cardenales de San Luis, Gibson ganó 251 juegos, ponchó a 3,117, compiló una efectividad de 2.91, ganó 20 juegos cinco veces y dos anillos de Serie Mundial.

En 1968, Gibson disfrutó de la mejor temporada de su historia, con marca de 22-9 y efectividad de 1.12, y capturó el premio Cy Young.

Los jugadores que no alcanzaron los 301 votos necesarios para la elección incluyen a Don Drysdale (243), Gil Hodges (241), Harmon Killebrew (239), Hoyt Wilhelm (238) y Juan Marichal (233).

**“(Willie) Mays se me acercó y me dijo: ‘Ahora, en el segundo juego, te enfrentarás a Bob Gibson’. Solo escuché a medias lo que decía, pensando que no encajaba mucha diferencia. Así que caminé hacia el plato la primera vez y comencé a cavar un pequeño hoyo con mi pie trasero... Tan pronto como comencé a cavar ese hoyo, escuché a Willie gritar desde el banquillo: ‘¡Noooooo!’ Bueno, el primer lanzamiento entró. Sin embargo, no ha hecho daño. Así que profundicé de nuevo. Lo siguiente que supe fue un fuerte crujido y mi hombro izquierdo estaba roto. Debería haber escuchado a Willie”.-Jim Ray Hart.

EN seguidillas.- Murió el ex jardinero y coach de la MLB, Lee Tinsley, a los prematuros 53 años. No se especificaron las causas del deceso de quien jugó para Seattle, Boston y Filadelfia (.241, 13, 79) y fue coach de primera base de los Diamondbacks de Arizona y los Marineros. En la Liga Mexicana actuó con los Acereros de Monclova en 1999 (.305, 3, 12) y 2000 (.292, 8, 38) y Olmecas de Tabasco (.040, 0, 0) en ese año... Los relevistas Jesús Cruz (Mexicali) y Miguel Aguilar (Yaquis) son agentes libres a menos de un mes del spring training. El primero participó en 7 juegos con los Bravos de Atlanta (0-0, 6.23) en 2022 y el sonorense estuvo en sucursales de los Diamondback (3-2, 5, 5.44) tras debutar en las Mayores en 2021 (1-1, 6.43)... Para el jardinero colombiano Harold Ramírez que recuerdan en Mazatlán, no es impedimento encontrarse esperando el arbitraje para tener actividad en el circuito invernal de su país, con los campeones de la Serie del Caribe 2022, Caimanes de Barranquilla. El guardabosques pide 2.2 millones de dólares y los Rays de Tampa Bay ofrecen 1.9.