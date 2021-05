Ramos: Jonrón y 3 producidas, ganó Bañuelos

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Ramos aportó jonrón y sencillo con tres impulsadas en cinco turnos, para ser uno de los artífices del triunfo 11-2 de LG Twins sobre Hanwha Héroes, dentro de la actividad sabatina en la Liga de Corea del Sur.

El cuarto bambinazo del sonorense, un batazo por el bosque de la derecha, encabezó una ofensiva de cinco rayitas en el quinto inning, poniendo fin a una seguidilla de siete jornadas sin remolcadas.

Fue el primer cotejo de dos imparables para Ramos, quien promedia .222 con 11 impulsadas, desde el 18 de abril y ahora ha pegado hits en cinco consecutivos y en ocho de sus últimos diez, en ruta a recuperar la forma de 2020.

Mientras tanto, en Taiwán, Manuel Bañuelos (1-2) logró finalmente su primera victoria, aislando seis incogibles y dos anotaciones en seis rollos, al superar Guardianes de Fubon, 7x2, a Elephant Brothers.

El zurdo de Gómez Palacio, Durango, quien permitió un doble y dos sencillos para dos rayitas en el quinto tramo, recetó siete chocolates y extendió tres boletos en su octavo inicio del año, mejorando su efectividad a 3.48.

JOSÉ Urquidy (3-2, 3.51), reciente verdugo de los Azulejos de Toronto, ganó tres juegos al hilo por primera vez en su breve trayectoria, y es líder de los Astros de Houston en victorias y efectividad y tercero en ponchados, con 29.

El consistente derecho ha aguantado seis o más episodios en cuatro aperturas y cinco o más en dos, después de tirar cuatro y un tercio (4h, 2c, 2bb, 2k) en su presentación el 4 de abril contra los Atléticos en Oakland.

Urquidy compila 3-0 y 1.80 en carreras limpias, 9 chocolates y 2 boletos en 20 innings de sus últimas tres asignaciones, tras despegar con 0-2 y 5.14 en era., en 21 capítulos y cuatro apariciones.

La siguiente salida del mazatleco está contemplada para el próximo miércoles por la noche, en el Minute Maid Park, frente a los Angelinos de Anaheim que acaban de frenar a su paisano Julio Urías (4-1, 3.59).

UN día como hoy, el miércoles 9 de mayo de 1979, el umpire suplente Dave Pallone expulsó a toda la banca de los Cardenales de San Luis por arrojar cascos y bates al campo, en una jornada de 16 innings en la que los Astros de Houston se impusieron 5-4.

Pallone estuvo en el juego debido a una huelga de árbitros.

Se estableció en las mayores en los ochenta y sólo después de su retiro (1988) y publicación de su libro “Detrás de la Máscara”, en 1990, se supo que fue el primer ampáyer gay en la historia de Grandes Ligas.

**“El mánager de hoy no tiene jugadas para ganar. No hay toques de bola, ni bases robadas, ni cambios oportunos, me imagino que ganan porque Dios es grande”: Gustavo Olague.

EN seguidillas.- Sin tirar una pelota en AAA, los Bravos de Atlanta convocaron el sábado a Víctor Arano, quien no era visto en el Big Show desde el 18 de abril de 2019 (2 hits y 2 carreras en dos tercios en Colorado)... Giovanny Gallegos (2-1, 1, 2.84) resbaló ayer contra los Rockies (1.1 Ip, 4h, 2c), aunque ganaron los Cardenales en San Luis, 9-8. Tenía siete relevos consecutivos sin tolerar anotaciones... Entrevistado en la presentación de la flamante contratación de la Liga Clemente Grijalva, la lanzadora poblana Rosa del Castillo, el ex bigleaguer Luis Ignacio Ayala no sabía cuántos extranjeros por club trabajarán en la Liga Mexicana. --Son muchos, dijo cuando alguien respondió: “siete”. Y eso que no le informaron que hay “barra libre” para los México americanos y naturalizados.