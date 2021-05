Recuperación de Alejandro Kirk tardará un mes

CIUDAD DE MÉXICO.- Inundan las redes sociales ataques para los Angelinos de Los Ángeles, Anaheim y puntos intermedios, por la abrupta liberación del veterano toletero Albert Pujols. En realidad, no hay nada que reprochar.

El dominicano ha cobrado puntualmente cantidades exorbitantes por los números que puso y la organización del mexicano Arturo Moreno le seguirá pagando, vaya a donde vaya, lo mucho que resta de la edición-bis del coronavirus, el remanente de 30 millones de dólares anuales.

Hasta David Ortiz salió en defensa de su ilustre compatriota, hablando de una falta de respeto, sin dejar de reconocer, eso sí, que en el mundo de los negocios no “ha lugar”, dirían los abogados, para sentimentalismos.

Ortiz, igual que Pujols, también amasó una gran fortuna a su paso por los diamantes, pero a diferencia del hoy cuarentón agente libre, supo retirarse cuando todavía había mucha “galleta” en su imponente fachada, en 2016: .315, 38 jonrones, 48 dobles y 127 impulsadas, cifra tope en la Liga Americana.

El “Big Papi” dejó la vara alta en Boston y se marchó a los 40 años y 319 días más rozagante que un niño de pecho, dejando el camino libre para ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown, probablemente en su primera aparición en las boletas.

UN día como hoy, el miércoles 8 de mayo de 1968, Jim Catfish Hunter lanzó un juego perfecto, el primero en la Liga Americana en 46 años, al vencer los Atléticos de Oakland en casa, 4x0, a los Mellizos de Minnesota.

Hunter, de 22 años, ponchó a 11 y en la caja de bateo aportó dos sencillos, un doble y tres producidas en cuatro oportunidades.

En la Liga Mexicana, el viernes 8 de mayo de 1998, el guasavense Jorge Luis Valle, de Unión Laguna, conectó en el séptimo inning el primer jonrón de campo en la historia del estadio Roberto Ávila de Cancún. Los Tigres derrotaron 4-1 a los Algodoneros.

**“Cuanto más grande era el juego, más me gustaba. No es que yo quisiera que nadie supiera que estaba emocionado. Me acerqué a todos los juegos de la misma manera, un lanzamiento, un bateador a la vez”: Catfish Hunter.

MALAS noticias: el gerente de los Azulejos de Toronto, Ross Atkins, dijo que el cátcher Alejandro Kirk (.225, 3, 8) no estará inhabilitado 10 días, sino al menos un mes, debido a la lesión en la cadera izquierda que lo obligó a abandonar el 1 de mayo.

Otra: En Taiwán, detrás del nicaragüense Juan Carlos Ramírez (3-5, 3.48), que ayer perdió una batalla que llevó hasta el octavo tramo, Manuel Bañuelos (0-2, 3.57) abrirá hoy contra Elephant Brothers, octavo intento del zurdo por un triunfo que le ha sacado la vuelta.

Una más: El relevista sonorense Miguel Aguilar (1.1 Ip, 0h, 0c, 1bb, 2k), quien estuvo en el campo alterno de los Diamondbacks de Arizona, ganó en su debut en la filial AAA (Este), Aces Reno, versus Salt Lake City (Anaheim).

Y, las lluvias que por allá son cosa seria, forzaron la suspensión, ayer, de cuatro de los cinco juegos del diario en la Liga de Corea del Sur, incluyendo el del conjunto de Roberto Ramos, LG Twins contra Hanwha Eagles.

EN seguidillas.- Bruce Maxwell, el receptor pieza clave de los campeones Acereros de Monclova en 2019, bateó sencillo, doble y jonrón y mandó a la goma a cinco, en su presentación con los Jefes de Syracuse, finca AAA de los Mets de Nueva York... Sin contacto cercano con empresa conocida de la LMB, el estadounidense naturalizado C.J. Retheford optó por el retiro. En la recta final del ciclo 2020-2021 reapareció en la LMP con los Algodoneros de Guasave (.267, 0, 2)... LMB se proclama Liga Mundial de Beisbol con presencia activa de legionarios de todos los continentes, entre ellos, el sudafricano del Águila de Veracruz, el pitcher Dylan Unsworth.