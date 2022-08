Regresan a AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga Mexicana apagó las candilejas el último lunes de su calendario regular, pero a partir de este martes disputará las postreras dos series—seis juegos—con algunas posiciones por definirse en los standings, incluidos los lideratos y 12 equipos en sus marcas para la estampida a los playoffs.

Ya se puede hablar de las combinaciones para la primera ronda que arrojará a tres ganadores y un “mejor perdedor”, esto último, de vuelta al circuito, tras 16 años de experimentar (2005 y 2006) con lo que fue una práctica de varias campañas en la pelota invernal.

En la Zona Norte, al día de hoy, chocarían los Toros de Tijuana contra los Rieleros de Aguascalientes, Tecolotes de los Dos Laredos ante los Algodoneros de Unión Laguna y uno de trenes de obvio pronóstico reservado entre los Acereros de Monclova y Sultanes de Monterrey.

Y en la Zona Sur: los embalados Diablos Rojos frente al Águila de Veracruz, Pericos de Puebla recibiendo a los Leones de Yucatán y los Olmecas de Tabasco a los Tigres de Quintana Roo, en series a siete batallas.

Hasta las próximas pizcas, los decepcionantes Saraperos de Saltillo que necesitan un milagro para desplazar a los Rieleros, Generales de Durango, Mariachis de Guadalajara, Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche y Bravos de León.

LOS Marineros de Seattle regresaron ayer a su filial AAA, Tacoma Rainiers, al zurdo Brennan Bernardino (0-1, 0.00), quien perdió con una carrera inmerecida en su debut el domingo en el Minute Maid Park de Houston. En AAA, compila 2-0 y 0.79.

Otra: Mañana miércoles, por estricto orden de aparición, José Urquidy (9-4, 3.86) abrirá en Houston contra los Medias Rojas de Boston, en jornada diurna, y por la noche en San Francisco, Julio Urías (10-6, 2.71) intentará extender su exitosa racha.

Una más: Ambos de 39 años y caudal rumboso, Robinson Canó y Sergio Romo han sido liberados tres y dos veces, respectivamente, en 2022, aunque el dominicano todavía podría optar por aceptar la asignación a las menores de los Bravos de Atlanta.

Y, los Charros de Jalisco celebran el ascenso a clase A fuerte de los Rangers de Texas del joven patrullero, Alejandro Osuna. En categoría A, el hermano de Roberto Osuna promedió .308 con 8 jonrones, 44 impulsadas y 32 robos.

UN día como hoy, en 1979 – El cátcher de los Yanquis de Nueva York, Thurman Munson, de 32 años, se mató en Canton, Ohio, al estrellarse un avión de prácticas que pilotaba. Una multitud de 51,151 asistirá al homenaje conmemorativo en el Yankee Stadium.

El miércoles 2 de agosto de 1972—En el primer juego de una doble cartelera en Mérida, los Leones de Yucatán vencen 3x2 a los Tigres capitalinos en 18 entradas.

**“Al crecer, me gustaba la forma en que él (Thurman Munson) jugaba. No lo veía mucho, pero lo recuerdo como un líder. Lo recuerdo realmente defendiendo a sus compañeros de equipo, y eso me llamó la atención”.- Jorge Posada.

EN seguidillas.- A cuatro se redujo la lista de los bateadores de .400 en la LMB: el cubano Henry Urrutia (Saltillo), .431, el venezolano Alberth Martínez (Durango), .420, el también antillano .420, Roel Santos (Tabasco), .411 y el México americano Alfredo López (Durango), .408... Y en el pitcheo, seis de los diez de la fama tienen efectividad arriba de 4.00, detrás de los importados, Yohander Méndez (Monterrey), 2.69; Yoennis Yera (Tabasco), 3.09; Junior Guerra (Dos Laredos), 3.56, y Erick Leal (Aguascalientes), 3.63... Reporte de los Olmecas de Tabasco: confirmaron que el estadio de Macuspana será su casa lo que resta del rol regular-una serie—y playoffs, pusieron a la venta el “Olmecabono” para el estreno de su estadio en 2023 y presentaron una canción que recuerda el único campeonato de la franquicia en 1993 y en la que arengan a la generación actual en la búsqueda de la segunda estrellita.