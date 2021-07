Regreso de José Urquidy, hasta agosto

CIUDAD DE MÉXICO.- El pítcher Manuel Rodríguez y el jardinero Fabricio Macías, ambos de reciente ascenso a AAA en las organizaciones de Cachorros de Chicago y Piratas de Pittsburgh, respectivamente, se unen al apartado de los aztecas que aspiran a un debut en Grandes Ligas en 2021.

Al menos otros cinco se encuentran en esa posición y sin descartar a ninguno en base a su rendimiento actual: el jugador de cuadro Esteban Quiroz (Tamps Bay), su colega Irving López (San Luis) y el receptor Santiago Chávez (Miami), los pítchers de los Diamondbacks de Arizona, Miguel Aguilar y Édgar Arredondo y el también serpentinero Manuel Barreda (Baltimore).

Y uno más, pero en AA, Joey Meneses, abordando el que sería su último tren en la sucursal de los Medias Rojas de Boston, donde parecen ignorar que el nativo de Culiacán resultó el Jugador Más Valioso de la Liga Internacional (AAA), en 2017.

INMERSOS en avatares olímpicos en los que aportarán a cinco jugadores, incluidos los “repatriados” de Asia, César Vargas y Manuel Bañuelos, los Sultanes de Monterrey jugarán la recta final de la campaña regular—del 17 de julio al 6 de agosto—con 12 extranjeros.

Los siete de la cuota aprobada por aclamación para 2021 y a los que tendrán derecho por cada seleccionado, los citados, y el cátcher Román Alí Solís, el utility Ramiro Peña y el guardabosque Sebastián Elizalde.

La novena regia es la que más hombres enviará a Tokio 2020, seguida por Toros de Tijuana (2) y Olmecas de Tabasco (2), y con uno: Diablos Rojos de la CDMX , Tigres de Quintana Roo, Acereros de Monclova, Mariachis de Guadalajara , Leones de Yucatán y Piratas de Campeche. (Hitazo)

UN día como hoy, el viernes 10 de julio de 1970, los Padres de San Diego conectaron cuatro jonrones en la novena entrada contra Los Ángeles, pero la exhibición llegó tarde y los Dodgers se impusieron 9-7.

Iván Murrell, Ed Spiezo y Dave Campbell se la botaron a Bill Singer y Cito Gaston al mexicano José Peña, en un bombardeo que quedó a uno del récord en las mayores.

**“Un mánager nunca debe preguntar por qué lo cesaron. Si lo hace, corre el riesgo de que se lo digan...”: Jerry Coleman.

OBSERVACIONES: De acuerdo al Houston Chronicle, José Urquidy (6-3, 3.38), inhabilitado nuevamente por malestares en el hombro, no estará en condiciones para volver en las dos semanas previstas en un principio y ahora se dice que no tirara una pelota en julio, sino hasta mediados de agosto.

Humberto Castellanos (0-1, 2.38) causó buena impresión en la primera apertura de su trayectoria, propinando 4 ceros a los Rockies de Colorado, pero eso no le garantiza una permanencia larga en el róster de los Diamondbacks de Arizona, porque dispondrán para después del receso de los convalecientes Madison Bumgarner y Taylor Widner.

EN seguidillas.- Los Saraperos de Saltillo aún esperan al consistente toletero cubano, Dariel Álvarez, enrolado en una liga independiente japonesa... Lenix Osuna, hijo del ex bigleaguer Antonio Osuna, recibirá otra oportunidad en la Liga Mexicana del Pacífico, tras ser drafteado por los Mayos de Navojoa. El ex Dodger compila 1-0 y 1.04 en pcl, 8 ponches y 3 boletos en poco más de 8 innings con los Mariachis... A propósito, todo sería cantar para la franquicia de estreno, de no ser por las bajas asistencias en el estadio Panamericano de Zapopan, por la pandemia y las lluvias que aunque a veces no llegan, la simple amenaza del cielo encapotado, ahuyenta al respetable.