CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de cinco jugadores mexicanos, tres de ellos con experiencia en Grandes Ligas, cambiaron de organización durante la llamada temporada muerta y el paro de los dueños de equipos.

El primero en firmar fue el relevista Víctor Arano y como era de esperarse, con boleto para el spring training de los Nacionales de Washington, cuyos scouts tomaron en cuenta sus números en las mayores (3-2, 3sv, 2.65), para recomendarlo, pasando por alto su proclividad a las lesiones.

Arano no lanza en el Big Show desde 2019 (1-0, 3.86) con los Filis de Filadelfia y tras parar en 2020, compiló 1-2, 2 rescates y 2.50 para los Bravos de Gwinnett, obvia filial AAA de los actuales ganadores de la Serie Mundial.

El zurdo Manuel Bañuelos siguió al veracruzano en lo que se considera una sorpresa porque el duranguense parecía fuera del radar de la gran carpa y si a eso le agregamos que se enganchó nuevamente con los Yanquis de Nueva York, el asombro es mayor.

Bañuelos estuvo siete años en sucursales de los Yanquis sin avanzar más allá de AAA y serían finalmente los Bravos de Atlanta los que lo debutaron en 2015 (1-4, 5.13), después de estancias en las fincas de los Dodgers de los Ángeles y Ángeles de Anaheim.

Su segunda experiencia data de 2019 con los Medias Blancas de Chicago (3-4, 6.95) que dirigía Ricardo Rentería y un año más tarde partió a Taiwán, donde trabajó dos veranos con los Guardianes de Fubon (7-5, 2.76).

El jardinero Luis González, quien consumó 9 turnos con los Medias Blancas (.250), está ahora en los planes de los Gigantes de San Francisco y dos jóvenes incomprendidos, Joey Meneses y Roberto Ramos, tendrán otra oportunidad.

El “culichi” con los Nacionales que seguramente saben que una vez resultó el Jugador Más Valioso de la Liga Internacional AAA, y el sonorense, precisamente, con los Medias Rojas de Boston, que no confiaron en Meneses.

UN día como hoy, en 1972: el jugador de cuadro de los Ángeles de California, el cubano Giraldo “Chico” Ruiz, muere en un accidente automovilístico en San Diego. Tenía 33 años.

En 1986, en Maracaibo, Venezuela: Águilas de Mexicali se coronan en la Serie del Caribe al imponerse 5x4 a los Indios de Mayaguez (Puerto Rico), dando a la Liga Mexicana del Pacífico su segundo título. Ganó Jaime Orozco y perdió Luis Aquino.

**“Todas las cosas que están en el pasado, están en el pasado”: Pablo Sandoval.

EN seguidillas.- El fiscal del condado de Los Ángeles no presentará cargos contra el lanzador de los Dodgers, Trevor Bauer, quien en 2021 enfrentó una acusación de agresión de una mujer con la que tuvo sexo, en el Sur de California. Pero no la ha librado, pues falta la resolución de MLB... El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, condecoró a los campeones de la Serie del Caribe, Caimanes de Barranquilla, y anunció un incremento en el presupuesto para el beisbol en 2022. De 298 millones a 350 millones de pesos... Las llamadas “jornadas de reflexión”, lo que sigue para la Liga Arco, en fechas que normalmente no comparten, a finales de febrero o principios de marzo.