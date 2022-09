Roberto Osuna sigue intratable en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de 20 días de su eliminación en el segundo playoffs por los Sultanes de Monterrey, en Tijuana lograron reunir a varios de sus Toros titulares y a los lanzadores Manuel Barreda y el venezolano Jesús Pirela, para dos juegos con causa contra sus vecinos de la Liga Mexicana del Pacífico, Águilas de Mexicali.

El segundo encuentro se disputará este sábado en el Chevron y los aficionados que aporten para el noble fin volverán a ver a Isaac Rodríguez, Junior Lake, Zachary Kirtley, Félix Pérez, Agustin Murillo, José Guadalupe Chávez y Christian Zazueta, entre otros.

Carlos Hernández, ex ligamayorista venezolano que ahora es comentarista, es el mánager y entre sus coaches se encuentran el también ex bigleaguer Vicente Palacios y el ex jardinero Alonso Téllez.

Mexicali y Tijuana fueron rivales en los setenta, ochenta y noventa en el circuito invernal en un clásico fronterizo que tuvo su momento climático en un playoff de enero 1988, cuando una expulsión al futuro estelar del Big Show, John Kruk (Águilas), provocó fenomenal gresca con el umpire Jesús Monter y suspensión para el americano.

Los entonces Potros terminarían imponiéndose en la serie encarrerados al primero de sus dos campeonatos, en los tiempos del controvertido y actual senador y ex gobernador de BCN Jaime Bonilla, que sería desterrado a perpetuidad de la liga, pero como triunfador en el campo y en un litigio judicial, según se supo.

ROBERTO Osuna rindió el viernes su actuación más larga en el beisbol japonés, dos episodios (1h, 0c, 0 bb, 1k) y el premio resultó una victoria de los Marinos de Chiba Lotte (6) en extra innings sobre los Halcones de Softbank (3), en la recta final de la Liga del Pacífico.

El cerrador dio así más lustre a su perfomance que se acerca a la perfección: 4-0, 9 salvados, 9 “holds”, 0.64 en carreras limpias, 30 chocolates y 3 bases por bolas, en 28 capítulos y 27 relevos.

Algunos insisten en que Osuna debería estar en Grandes Ligas y no quemando pólvora en la próspera Nippon Baseball League, pero queda claro que eso parece lejano de una realidad por los motivos que son del dominio público.

Sin embargo, no hay que descartar un milagro para el año próximo, una vez que libre sus batallas invernales, si reporta, naturalmente, a los Charros de Jalisco, que en 2021-2022 brindaron la primicia (5-2, 11, 1.26) del sinaloense en la Arco y en la Serie del Caribe.

UN día como hoy, en 1984: Rick Sutcliffe lanzó pelota de dos hits en la victoria por 4 a 1 sobre los Piratas para asegurar el título de la División Este de la Liga Nacional y la primera aparición en la postemporada de los Cachorros de Chicago desde 1945.

La victoria es la 14ª consecutiva de Sutcliffe, quien ponchó a 9, incluido Joe Orsulak para el último out, en el Three River Stadium de Pittsburgh.

**“Mi meta es volver a Grandes Ligas. Mi brazo está bien. Era mi única duda”.- Roberto Osuna.

EN seguidillas.- Sólo cuatro mánagers han reportado a los ensayos de la Mex Pac: Sergio Gastelúm (Mazatlán), Óscar Robles (Guasave), Homar Rojas (Navojoa) y Wilfredo Romero (Ciudad Obregón)... Faltan Roberto Vizcarra (Jalisco), Benjamín Gil (Culiacán), José Moreno (Los Mochis), Juan Castro (Hermosillo), Gil Velázquez (Mexicali) y Gerardo Álvarez (Monterrey)... Pertinente aclaración del doctor Vicente Arturo Carranza: fue el 22 de octubre de 1960 cuando Héctor Espino conectó el primer hit y su primer jonrón en la Liga Sonora-Sinaloa, en una doble cartelera en Ciudad Obregón, jugando para los Yaquis, contra los Ostioneros de Guaymas... Los Sultanes iniciaron apenas la venta de abonos para su cuarta aventura en la LMP y con la intención de poblar las localidades en los prados--“bleachers”—que lucieron desoladas en las anteriores ediciones, los aficionados que tendrán a sus espaldas el emblemático “Cerro de la Silla”, únicamente pagarán 99 pesos por los 34 juegos en casa.