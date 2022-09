CIUDAD DE MÉXICO._ El ex ligamayorista Roberto Osuna (3-0, 6sv, 0.86 pcla) cerró su mes más productivo en el beisbol japonés —Liga del Pacífico--, a donde llegó tras breve estancia en la sucursal de los Marinos de Chiba Lotte, el 24 de junio.

Ayer consiguió su sexto rescate y quinto en agosto en el que compiló 1-0 y 1.13 en carreras limpias, con 11 chocolates y una base por bolas en 8 episodios y ocho relevos.

Osuna no es aún y podría no serlo el taponero del club, considerando las cualidades del ahora indispuesto Naoya Masuda (1-2, 25sv, 3.335 pcla), pero ese será problema del piloto, el también ex bigleaguer, Tadahito Iguchi.

EL utility de los Cerveceros, Luis Urías (.221, 14, 42cp), rindió el miércoles su primer juego de dos hits justo en un mes, contribuyendo en un triunfo ante los Piratas en Milwaukee, 6 a 1. El 31 de julio se fue de 3-2 en Boston.

Otra: Manuel Bañuelos (1-1, 1 sv, 3.86 pcla) ganó en Milwaukee (1.1 Ip, 0h, 0c) por primera vez en Grandes Ligas desde el 30 de mayo 2019, contra los Indios de Cleveland, cuando rendía para los Medias Blancas de Chicago (5.1 Ip, 5h, 2c, 3bb, 3k).

Una más: Sujeto a rachas durante toda la travesía, Víctor Arano (1-1, 1sv, 4.61) llevaba seis apariciones de “rompe y rasga” con los Nacionales de Washington: 10 ponchados y 0 anotaciones en cinco entradas y un tercio.

Y, Alejo López (.310, 0, 3cp) bateaba .500 (18-9) con dos dobles y dos mandados a la goma en siete batallas de las postrimerías de agosto, para el mejor momento de su imberbe trayectoria en el Big Show.

UN día como hoy, en 1971: Los Piratas de Pittsburgh juegan con un orden al bat de puros negros, la que se supone es la primera en la historia de Gran des Ligas que incluye a varios latinos, y derrotan 10x7 a los Filis de Filadelfia, en el estadio Tres Ríos (11,278).

La alineación: Rennie Stennett‚ 2B; Gene Clines‚ CF; Roberto Clemente‚RF; Willie Stargell‚LF; Manny Sanguillén‚C; Dave Cash, 3B; Al Oliver‚ 1B; Jackie Hernández‚ SS; y Dock Ellis‚ P. Otro negro‚ Bob Veale‚ es uno de los 3 relevistas en el juego.

El domingo 1 de septiembre de 2002: Los Diablos Rojos completan épica remontada (1-3), ganando en Puebla el séptimo juego de la serie final a los Tigres de la Angelópolis, que buscaban el tricampeonato, 9-5.

**“Mi gran satisfacción proviene de ayudar a borrar opiniones gastadas acerca de los latinoamericanos y los afroamericanos”.-Roberto Clemente.

ENTRE suspensivos.- A su regreso a Tijuana, donde no tuvo cabida después de ganar cuatro de cinco decisiones (4.88) con los Toros, el ex bigleaguer colombiano Julio Teherán (6 Ip, 2h, 0c, 0bb, 4k) encabezó el triunfo que puso a los Sultanes a mitad del camino de la serie final... En Monterrey piensan que el reinado de los Toros podría terminar en el ahora Mobil Super, pero fresca la reacción de los fronterizos en la serie final 2021, al estilo Jalisco, contra los Leones de Yucatán, ese 0-2 parece un juego de niños... Por cierto, un impreso de Mérida tituló la crónica del revés de los felinos la larga noche del primer desafío en la casa de los Diablos Rojos, así: “tocaron la gloria, se quemaron en el infierno”.