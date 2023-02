CIUDAD DE MÉXICO._ En el otoño de 2016, el propietario de Águilas de Mexicali, Dio Alberto Murillo, llevó de la Liga Invernal Mexicana al entonces incipiente triunfador en la Liga Mexicana, Roberto Vizcarra, para entregarle el timón que quitó a Gil Velázquez.

El ex segunda base ya tenía dos campeonatos con los Tigres de Quintana Roo (2013 y 2015), pero todavía no era requerido de la Liga Mexicana del Pacífico, hasta que Murillo lo sustrajo de la sucursal de los felinos.

Vizcarra y su sorprendente vibra ganadora no le hizo quedar mal, conduciendo a los “Caballeros Águilas” a la conquista del título, el cuarto y más reciente de la patente que nació en la edición 1976-1977, además de pelear por la corona en la Serie del Caribe 2017 en Culiacán, donde cayeron en el decisivo contra los boricuas Criollos de Caguas.

El inicio de la relación parecía promisoria. Pero, ¿qué creen? Las cosas no caminaron igual en el siguiente ciclo y Murillo no contó hasta diez para calmar sus ansias y en otro de sus conocidos desplantes, botó al sonorense con todos y sus blasones.

Ayer, en el primer movimiento de cara al lejano ciclo 2023-2024 de la Arco, los fronterizos anunciaron el regreso de Roberto Vizcarra, a quien en diciembre pasado, lo echaron los Charros de Jalisco en el recorrido de la defensa del banderín.

Se lee rudo, pero lo único seguro para el hoy flamante inmortal del Salón de la Fama en su vuelta a Mexicali, previo a su obligada parada veraniega en Yucatán, es un despido ciertamente latente en todos lados, pero más en el “Nido”.

EL cátcher Alejandro Kirk estuvo ausente por sexto día del campo de entrenamiento de los Azulejos de Toronto en espera de la llegada de su primer hijo, seguramente en su natal Tijuana.

“Todavía estamos en alerta por bebé”, dijo el mánager de los Azulejos, John Schneider. “Pensé que iba a ser la semana pasada. Mi última actualización es que ‘Todavía no’”, añadió el estratega que está al frente de su primera pretemporada, tras reemplazar en 2022 al puertorriqueño Charlie Montoyo.

Kirk va a jugar para México en el Clásico Mundial de Beisbol del mes próximo. Es probable que solo lo vean un par de semanas en las instalaciones de Dunedin, Florida, antes de partir para el torneo, a principios de marzo.

UN día como hoy, en 2000-- Un informe del Departamento Correccional de Florida dice que Darryl Strawberry, jardinero de los Yanquis de Nueva York, dio positivo por cocaína el 19 de enero.

**” Cuando me miro en el espejo, miro al enemigo. No hay nadie a quien culpar por esto sino a mí mismo. Debería haberme comprado un espejo hace mucho tiempo”.- Darryl Strawberry.

ENTRE suspensivos.- Phil Regan, ex relevista ligamayorista que dirigió por una temporada a los Orioles de Baltimore (1995) dentro de una dilatada trayectoria como coach, demandó a los Mets de Nueva York por discriminación y lo que resulte. Se queja porque lo despidieron por estar “demasiado viejo”, lo cual es cierto, pero él cree que aún puede ser útil. En abril cumplirá 87 años... Los muy vistos en LMB y LMP, Roel Santos, Yadir Drake y Erisbel Arruebarruena, apuntan para ser titulares en la selección cubana que ya se encuentra en Japón, una de las sedes del Clásico Mundial... Échense este trompo a la uña: La elección del ex torpedero Javier Robles y del ex camarero “Chapo” Vizcarra al Salón de la Fama, incluirá en el recinto de Monterrey a las primeras conexiones suegro-yerno en un museo deportivo en México y probablemente en el mundo de la pelota. Robles se casó en los noventa con una hija del afamado José “Peluche” Peña, inmortal desde 1992 y Vizcarra se convirtió en “hijo político” un poco después de Francisco “Paquín” Estrada, electo en el 2000.