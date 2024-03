CIUDAD DE MÉXICO.- Con 41 años y una temporada completa suspendido por dopaje, en 2021, y que lo sacó de la carrera rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown, Robinson Canó ha sido contratado por los Diablos Rojos. Los buenos publicistas de la LMB proclaman una bomba.

Su última aparición en el Big Show fue en 2022, en 9 juegos con los Bravos de Atlanta (.154, 0, 0) y el pasado invierno bateó .182 sin jonrones y 7 producidas en 24 juegos con los campeones de la Lidom, Estrellas Orientales. Señales de un declive natural.

Pero para que no digan que sólo citamos lo negativo del hombre que acumuló una fortuna de 214 millones de dólares y fracción, en la exitosa Serie del Caribe de febrero pasado en Miami, dejó cifras de .357, un “vuelacerca” y 5 empujadas en 8 juegos.

Ah, si el hoy jubilado Roberto Mansur aún estuviera despachando en la oficina mejor ventilada de los Diablos Rojos, a Canó no lo habrían invitado ni para el lanzamiento de la primera bola.

RESPONDIENDO a una pregunta que circula en las redes, donde se dan con todo: Robinson Canó no es la máxima figura ofensiva en la historia de la casi centenaria Liga Mexicana.

En la ya lejana edición de 1974, los Leones de Yucatán trajeron a quemar sus últimos cartuchos, a los 36 años, al aporreador puertorriqueño Orlando Cepeda (.212, 4, 17).

Cepeda también tuvo su lado oscuro por cuestiones extra beisbol y eso demoró su ingreso a Cooperstown, lo cual finalmente se consumó en 1999 con el “vo.bo” del Comité de Veteranos.

Otra “bomba” en la pelota veraniega, el paisano de Canó, Miguel Tejada, en 2015, igualmente a los cabalísticos 41 años, soltada por los Pericos de Puebla, desquitando la paga con una cosecha de .324, 7 cuadrangulares y 70 empujadas.

UN día como hoy, en 1966 - El comisionado William Eckert anula el contrato firmado recientemente por la estrella universitaria Tom Seaver, con los Bravos de Atlanta.

Los Bravos habían concedido a Seaver un bono de 50.000 dólares una semana antes, pero Eckert cita una regla que prohíbe a los equipos contratar jugadores mientras están en curso sus temporadas universitarias.

Se llevará a cabo un draft especial después para reasignar los derechos de Seaver, quien debutó en Grandes Ligas en 1967 con los Mets de Nueva York.

**“Se necesitan 20 victorias para que la gente te reconozca como un gran lanzador”.- Tom Seaver.

ENTRE suspensivos.- Joey Meneses no apareció en los últimos tres encuentros de los Nacionales de Washington en la Liga de la Toronja (Florida)... El nativo de Culiacán no participa desde el 27 de febrero, cuando José Urquidy, quien lanzó dos innings en blanco, le propinó un pelotazo. No hay reporte de lesión y Urquidy está anunciado para mañana domingo contra los Mets de Nueva York... Los Piratas de Pittsburgh extendieron un acuerdo de ligas menores a Dustin Peterson, hasta ahora el mejor importado en la breve estancia invernal de los Sultanes de Monterrey... Otro ex legionario en la Arco, Anthony Alford, (Jalisco), firmó con los Rojos de Cincinnati.