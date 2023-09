CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Osuna tiró otro inning en blanco para su vigésimo tercer rescate de la temporada, al imponerse los Halcones de Softbank a los Marinos de Chiba Lotte, 4x2, en la Liga del Pacífico de Japón.

El ex bigleaguer sacó el trámite tras permitir un hit sin ponches ni bases por bolas, aportando para un triunfo que mantiene a su equipo en la pelea por la calificación a la postemporada.

En septiembre, Osuna tiene un registro de 0-1, 3 salvados, 3.38 en pcl, 6 chocolates y 2 boletos en 5 innings y un tercio, sobre 6 apariciones. Los nipones bajarán el telón de su rol regular el 9 de octubre.

CON su total de impulsadas, Isaac Paredes (.252, 29 jrs., 92 cp) se convirtió en el cuarto mexicano con esa cifra o más en una temporada, después de Vinicio Castilla, Adrián González y Jorge Cantú.

El utility de los Rays de Tampa Bay dispone de poco margen —8 juegos—, a partir de hoy, para alcanzar a los mencionados en el círculo de las 100 remolcadas y de 30 o más “vuelacercas”.

A temprana hora de ayer, el sonorense mandó a la goma a dos con doble (23) y sencillo en una victoria contra los Angelinos de Anaheim que sin Shohei Ohtani y Mike Trout se aprecian flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones.

Septiembre sería el más flojo para Paredes en producidas (8) luego de soltarse el pelo en agosto (21), además de apilar su segunda mejor cantidad en jonrones (6). En el mes de la patria sólo lleva dos cuadrangulares.

UN día como hoy, en 1986—Fernando Valenzuela se convirtió en el primer pítcher mexicano con 20 victorias en una temporada en Grandes Ligas y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 9x2 a los Astros en Houston (27,641).

Valenzuela dispersó 2 hits y dos carreras, una limpia, en 9 innings en que ponchó a 5 y caminó a 3, en su juego completo número 19 del año, cifra tope en la Liga Nacional.

El martes 22 de septiembre de 1992—Murió en un accidente el ex lanzador ligamayorista, Aurelio López, al volcar su vehículo en la carretera Laredo-México, a la altura de Matehuala, San Luis Potosí.

López, quien estaba en funciones como presidente municipal de Tecamachalco, Puebla, se desplazaba por tierra en México y, ocasionalmente a Estados Unidos, desde su época de pelotero activo.

En Guasave, de donde es originaria su hoy viuda, era visto con frecuencia al volante de su camioneta. Tenía 44 años que había festejado un día antes en Texas.

**”Cada vez que me encuentro en una situación difícil... pienso en crecer y digo: ‘Esta situación no será la peor en la que he estado”. –Billy Wagner.

EN seguidillas.- Primero se dijo que lo iban a correr por “inepto” y después que su amigo Ivar Sisniega le tenía lista una oficina bien ventilada en la Federación Mexicana de Futbol aquí nomás tras lomita, en Toluca, Edomex... Ayer, trascendió, que Horacio de la Vega firmó extensión de contrato por cinco años como presidente de la Liga Mexicana, hasta el verano 2028... Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco estarán este fin de semana en Puerto Vallarta para una serie de tres juegos de preparación... Y en La Paz, BCS, con buena respuesta de los aficionados, disputan un torneo los Yaquis de Ciudad Obregón, Mayos de Navojoa, Algodoneros de Guasave y los campeones Cañeros de Los Mochis.