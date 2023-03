CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Arano no solo no estará en el róster de los Nacionales de Washington para el despegue, sino que es probable que no pueda lanzar en al menos dos meses, debido a un problema en el hombro.

De acuerdo a Jesse Douherty (Washington Post), el relevista empezará el ciclo en la lista de lesionados de 60 días, lo cual son palabras mayores en casos de averías físicas.

El veracruzano solamente tuvo un par de apariciones durante la pretemporada que agoniza, en apenas un inning y dos tercios en que no admitió carreras, un ponche y una base por bolas.

CON Julio Urías, el próximo jueves en Los Ángeles contra los Diamondbacks de Arizona, se completará la docena de mexicanos abridores en un juego inaugural de Grandes Ligas, y segundo para los Dodgers, después, naturalmente, de Fernando Valenzuela (6).

El zurdo será el primero desde que Yovani Gallardo (Cerveceros) y Jorge De la Rosa (Colorado) lo hicieron el 31 de marzo de 2014, ante los Bravos de Atlanta y Marlins de Miami, respectivamente.

Gallardo lanzó una blanqueada combinada (6 Ip, 4h, 2bb, 4k) en un repleto Miller Park en Milwaukee (46,6919), mientras De la Rosa no rendía una buena actuación en Florida (4.1 iP, 4h, 5c, 2bb, 6k), cargando con el revés.

Urías tendrá ese honor a 35 años del último “opening day” de Valenzuela, el 4 de abril de 1988, cuando en Dodger Stadium perdió frente a los Gigantes de San Francisco (6 Ip, 7h, 5c, 4bb, 4k).

Los otros abridores aztecas: Teodoro Higuera (1986, 1987, 1988), Rodrigo López (2003, 2005, 2006), Francisco Córdoba (1998, 1999), Óliver Pérez (2005 y 2006), Armando Reynoso (1994). Esteban Loaiza (2001), Ismael Valdez (2003) y Jaime García (2013).

Gallardo alcanzó a Valenzuela abriendo seis, la del estribo, en 2015, con los Rangers de Texas, luego de ser figura de los Cerveceros de Milwaukee también en 2010, 2011, 2012 y 2013.

UN día como hoy, en 1960 -- Una serie de los Orioles de Baltimore y los Rojos de Cincinnati programada para La Habana, Cuba, se traslada a Miami, Florida. Los Rojos, con un club de ligas menores en Cuba, quieren el viaje, pero los Orioles temen que aumenten los disturbios políticos en la isla.

**“Cuando más practicas el beisbol, menos dependes de tú forma física. Es una guerra mental más que física”.- Alex Rodríguez.

EN seguidillas.- El ex Cy Young Trevor Bauer llegó finalmente a Japón, aunque con una demora que no le permitirá estar listo para el inicio de hostilidades de Yokohama BayStars, el venidero viernes... Se acaba la pretemporada y Joey Meneses (.161, 0, 2) sigue lejos de su mejor forma. Sin embargo, los Nacionales tienen en sus notas los dos macanazos que el culichi atizó a Estados Unidos en el Clásico Mundial... Javier Assad (1-0, 1 sv, 2.57) no formará parte de la rotación abridora de los Cachorros de Chicago, pero sigue en la pelea para su primer róster inaugural.