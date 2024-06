CIUDAD DE MÉXICO.- En su primera aparición en una semana, Roberto Osuna se adjudicó su décimo quinto rescate en 16 oportunidades, en la victoria de los Halcones de Softbank ante DeNa Baystars, 5x3.

Lanzó un inning perfecto en el que ponchó a uno para reducir su efectividad a 2.82, en 22 episodios y un tercio, sobre 23 relevos. Tiene 11 chocolates y 7 bases por bolas.

Osuna se mantiene en la cima de los taponeros de la Liga del Pacífico, seguido por Takahiro Norimoto (14), de las Águilas de Rakuten, y llegó a 51 rescates a su paso por el exigente béisbol asiático.

EMPEZANDO por el sonorense José Isabe Ceceña (Texas) en 1989, un total de 20 mexicanos se han sometido a la operación “Tommy John”, pero solamente dos han repetido.

Ellos fueron el estelar relevista Joakim Soria, en 2003, cuando era prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, y en 2012 como cerrador de los Reales de Kansas City.

Y José Urquidy que hace unos días requirió la cirugía, buscando continuar su carrera con los Astros de Houston, siete años después de su primera intervención.

OBSERVACIONES: Isaac Paredes (.288, 10, 37), que llegó con una racha de 7 juegos conectando hit (29-9), se fue de 7-0 en sendas derrotas en casa de los Rays de Tampa Bay ante los Orioles de Baltimore, viernes y sábado.

La asistencia más “floja” en las tres versiones de la London Series, 53, 882 aficionados, atestiguaron el sábado un triunfo de los Filis de Filadelfia (7) sobre los Mets de Nueva York (2).

UN día como hoy, en 1999: Los Mets de Nueva York derrotaron a los Azulejos de Toronto, 4-3, en 14 innings, pero la nota la dio Bobby Valentines, mánager de los neoyorquinos.

Valentine fue expulsado en la alta del 12 por discutir con los umpires, pero más tarde regresa al dugout con gafas oscuras y un bigote negro. Será suspendido por dos juegos y multado con 5.000.

En 2004: Ángel Moreno, de los Rojos del Águila de Veracruz, se impone a los Langosteros de Cancún, para convertirse en el zurdo con más triunfos en la Liga Mexicana (256), superando a Alfredo Ortiz.

**“Lo lamento. Me va a costar mucho dinero. No me arrepiento de haber aligerado el equipo”.- Bobby Valentine.

EN seguidillas.- El cátcher veterano Sebastián Valle (.159, 2, 8) no termina por ambientarse en su nuevo club, Saraperos de Saltillo, donde cubre las espaldas del puertorriqueño Juan Centeno (.358, 0, 13)... Luego de que los Diablos Rojos ni siquiera lo consideraron para 2024, Roberto Ramos (.330, 6, 15) es un tiro con los Guerreros de Oaxaca... Los cubanos Yoanner Negrin (6-1, 3.20), Elian Leyva (4-1, 1.82) y Odrisamer Despaigne (2-3, 3.18) apuntalan la rotación de los Leones de Yucatán... El puertorriqueño Vimael Machin (.432), de los Charros de Jalisco, es el único que queda entre los que acumulan los turnos legales, trabajando la línea de .400 en la LMB.