CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Urías (7-6, 2.57) ascendió dos lugares en el “top ten” de la Liga Nacional, del séptimo al quinto, propulsado por los seis innings de una carrera a los Rockies de Colorado, a quienes venció por primera vez en Dodger Stadium y en cuatro de seis decisiones de su trayectoria.

La siguiente salida del zurdo, quien ha lanzado justo seis tandas en 10 de sus 16 aperturas de 2022, está contemplada para el venidero sábado por la noche en Los Ángeles, contra los Cachorros de Chicago.

Urías encabeza a los Dodgers en ponchados (83) y es segundo en efectividad y tercero en victorias detrás de Tony Gonsolin (1.54) y Tyler Anderson (9), respectivamente, en la rotación en la que Clayton Kershaw (5-2, 2.57) no pierde su buena estampa.

SE conoce que en la Liga Mexicana no hay refuerzos para los playoffs, como en los circuitos invernales, incluyendo la Liga Arco Mexicana del Pacífico que, dicho sea de paso, ayer tuvo su draft de agentes libres.

Pero en la pelota veraniega, un mes antes del cierre del calendario regular, hay un frenético intercambio o préstamos de jugadores y en el cual los que tendrán acceso a los playoffs, se nutren de los clubes que queman sus naves ya sin oportunidad o mínimas, de pelear por el título.

Eso no está bien ni mal, sino todo lo contrario. Son reglas y costumbres que, sin embargo, en ocasiones olvidan los aficionados que ahora pueden manifestarse públicamente y en tono subido en las infalibles redes sociales.

UN día como hoy, en 1976:- J.R. Richard, de los Astros de Houston, obsequia 10 bases por bolas y permite 8 imparables, pero ninguna carrera, para derrotar a los Mets de Nueva York, 1-0, en 10 entradas.

Richard ponchó a 7 en una jornada de dos horas y 56 minutos en la que superó a Jon Matlack, en el Astrodome.

**“La vida siempre te tira bolas curvas, simplemente sigue bateando. El lanzamiento correcto vendrá, pero cuando lo hagas, asegúrate de estar listo para correr por todas las bases”.- Rick Maksian.

OBSERVACIONES: Los Azulejos de Toronto participan de la pena de su coach de primera base, Mark Budzinski, cuya hija de 17 años murió en un accidente mientras practicaba un deporte acuático en Virginia, EU. La chica y una acompañante cayeron al agua y cuando el conductor del bote regresó para rescatarlas, una ola lo empujó sobre Julia Budzinski, quien fue golpeada por la hélice, falleciendo más tarde en un hospital.

No obstante un par de victorias en cuatro relevos en blanco, los Marinos de Chiba Lotte todavía no han visto el potencial de Roberto Osuna, quien en cuatro capítulos ha admitido un hit, con dos ponches y una base por bolas. Donde se ha parado, el ex ligamayorista siempre presume más ponchados que innings trabajados.

EN seguidillas.- Posterior a la pausa del Juego de Estrellas, el Águila de Veracruz echó al ruedo nuevamente a Rico Noel (.226, 2jrs., 7cp y 8 robos) y el habilidoso jardinero promedia .312 (16-5) con un bambinazo, 4 anotadas y tres estafas en cinco encuentros... El yucateco Eduardo Vera (4-3, 5.5) ganó sus pasadas cuatro decisiones para los Acereros de Monclova, tres consecutivas, con 1.59 en carreras limpias, 9 ponches y dos bases por bolas, en 17 entradas... Desde su eliminación en semifinales por los Charros de Jalisco en enero 2022, los Sultanes de Monterrey de la LMP cerraron su oficina y no han vuelto a ocuparse de su equipo. Ignoraron en sus plataformas la despedida de la presidencia Omar Canizales Soto, en marzo, y lo subsecuente, incluso los reclutamientos de agentes libres.