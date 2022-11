Sultanes disputarán 12 juegos al hilo en gira

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Charros de Jalisco (1-5) reciben este martes a los Sultanes de Monterrey (3-3), en la noche del “bobblehead” de Roberto Osuna, quien no ha reportado y es probable que no lo haga.

Trasciende en las redes que el ex ligamayorista considera poco probable su retorno a los actuales campeones y también que estaría cerca de renovar contrato con los Marinos de Chiba Lotte para 2023.

El caso es que la directiva de los Charros decidió sacar de la bodega el muñequito con la estampa del sinaloense, quien en su presentación en la liga Arco en 2021-2022, registró 5-2, 11 salvados y efectividad de 1.88.

Mientras que en la demandante pelota japonesa, a donde llegó en el mes de junio 2022, rindió 2-0, 6 rescates y ERA de 1.35 en 11 apariciones como cerrador y preparador.

LA serie que arranca hoy en Zapopan será la primera de cuatro consecutivas en gira de los Sultanes, algo inédito en la normalmente ordenada Liga Mexicana del Pacífico.

El venidero fin de semana, las huestes leales a Gerardo Álvarez estarán en Hermosillo y a partir del martes 6 de diciembre, disputarán en Guasave tres jornadas que no podrán celebrar en Monterrey porque en su monumental estadio habrá otros eventos.

Del territorio Algodonero se irán a Mazatlán para una serie contemplada en el calendario y se supone que los regiomontanos volverán a casa el martes 13, programados contra los Mayos de Navojoa

OBSERVACIONES: El utility Esteban Quiroz, quien en septiembre pasado se estrenó en Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago, se integrará hoy a los Algodoneros en Culiacán.

Con los Charros debutarán hoy el jardinero Narciso Crook que este año se estrenó en las Mayores, promovido por los Cachorros (.250, 0, 2), y el ex bigleaguer Jon Singleton, quien en 2022 actuó en AAA de los Cerveceros de Milwaukee (.219, 24, 87). Es el mismo que en la campaña corta de 2021, apuntaló la ofensiva de los Diablos Rojos capitalinos (.321, 15, 36).

UN día como hoy, en 1979-- El comisionado Bowie Kuhn exonera al manager de los Yanquis de Nueva York, Billy Martin, con una advertencia, luego del altercado en el bar del 23 de octubre con un vendedor de malvaviscos.

El 28 de octubre de 1982: Carlos Ibarra superó en cerrado duelo a Eleazar Beltrán y Carlos Soto conectó un jonrón que marcó diferencia, al vencer los Naranjeros de Hermosillo, 2x1, a los Tomateros de Culiacán, en el estadio General Ángel Flores.

Por los locales, el habitual jardinero, Natanael Alvarado, jugó las nueve posiciones.

**“La gente piensa que odio a Billy Martin. No lo hago. Odio algunas de las cosas que hizo. Y diré que no lo entiendo. Billy Martin no es un intelectual, pero hay una astucia en él que es algo de contemplar.” - Reggie Jackson.

EN seguidillas.- Wilmer Ríos (5-2, 2.35), de los Naranjeros, lleva cinco aperturas sin perder, compilando en ese periodo, 3-0 y 1.44 en carreras limpias... Alan Espinoza (.244), cátcher de los Mayos, implantó marca personal en remolcadas (25) y empató la de jonrones (7)... El italiano de los Sultanes, Alex Liddi (.200, 0, 9), todavía no se ha volado la barda, pero conectó su primer triple en siete campañas en la LMP.