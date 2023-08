CIUDAD DE MÉXICO._ El mánager de los Marineros de Seattle, Scott Servais, se decidió por Andrés Muñoz (2-4, 3, 2.81) para la “cartera” de cerrador vacante y la tarde del miércoles respondió con su tercer rescate en el año.

El mochitense retiró el noveno inning en riguroso orden (2k) para concretar un triunfo sobre los Medias Rojas de Boston, 6x3, en una jornada diurna.

Los Marineros cambiaron el lunes a los Diamondbacks de Arizona a su taponero estelar, Paul Sewald (3-1, 21, 2.93), y Muñoz era uno de los candidatos naturales para el cargo.

JOEY Meneses (.280, 8, 58) entró a la actividad de agosto como líder productor (58), segundo en hits (114) y en bateo (.280) de los Nacionales de Washington.

Otra: Los Bravos de Atlanta colocaron en la lista de lesionados por 15 días al pítcher cubano que debutó la semana pasada, Daysbel Hernández (1-0, 7.36), averiado del antebrazo.

Una más: El ex Yanqui Didi Gregorius que dejó corazones rotos en Torreón (.359, 11, 34), no levanta en la sucursal AAA de los Marineros (.192, 3, 10), Tacoma.

Y, a pesar de sus buenos oficios, el ex Diablo Rojo y ex Venado, Matt Gage (0-0, 2.70), no ha hecho huesos viejos en el bullpen de los Astros de Houston, que lo regresaron a AAA sin acción en su tercer llamado.

UN día como hoy, en 1983 - Nolan Ryan, de los Astros de Houston, lanza el noveno hit de su carrera, ponchando a 10, en el camino a la victoria 1x0 ante los Padres de San Diego.

El viernes 3 de agosto de 2001—Carlos Peralta Quintero, propietario de los Tigres de México, conmociona el ambiente del beisbol nacional, anunciando la salida del club de la capital del país y su arribo a Puebla.

Los felinos compartieron plaza con los Pericos hasta la temporada de 2006, periodo en el que se ventilaron muchas cosas respecto a su estancia en la Angelópolis, incluso, un proyecto para techar el estadio Hermanos Serdán.

Desde 2007 juegan en Cancún, Quintana Roo, y tras la campaña de 2016, Peralta volvió a sorprender citando a una conferencia de prensa en enero de 2017 para proclamar la venta del equipo, excepto el nombre y logos que datan de 1955.

Sin embargo, un mes más tarde, el empresario, el Gobernador Carlos Joaquín González e inversionistas, encabezados por Fernando Valenzuela y familia, se reunieron en Cancún para informar el traspaso de la franquicia con todos sus accesorios.

**”No me interesa cuánto tiempo has estado en el juego, nunca lo has visto todo”.- Bill Veeck.

EN seguidillas.- También en Mazatlán entrarán a la moda del pasto sintético, no hace mucho cuestionado porque supuestamente provocaba lesiones. La hierba natural del Teodoro Mariscal ha sido retirada... El abridor de los Diablos Rojos, Steven Moyers (10-0 y 3.77), un raro caso de un invicto en el “top ten” que no sería el Pítcher del Año. El trofeo estaría reservado para el líder de efectividad, Braulio Torres-Pérez (10-3, 2.42), de los Olmecas de Tabasco... Los Leones de Yucatán se dan el lujo de no poner a diario en el orden al bate al jardinero que les llegó de las sucursales de los Piratas de Pittsburgh, Fabricio Macías, un bateador de .353, 3 jonrones y 29 remolcadas, en su reaparición en la LMB.