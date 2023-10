CIUDAD DE MÉXICO._ La Serie Mundial 2023 será la décima consecutiva en que los protagonistas se enfrentarán por primera vez en la estancia final de una larga temporada: Rangers de Texas contra los Diamondbacks de Arizona.

Fue en 2013 cuando chocaron viejos conocidos, los Medias Rojas y los Cardenales de San Luis, reeditando las de 2004 y 1967, con score favorable 2-1 a Boston, que sólo perdió la de finales de los sesenta.

La de ahora es la versión 119 de la llamada era moderna que inició en 1903, suspendieron en 1904 y tuvo un curso fluido y divertido hasta que la huelga de 1994 canceló la acción debido a desacuerdos por el contrato colectivo de los jugadores.

En el balance histórico siguen dominando los campeones de la Liga Americana (67-51), si bien los de la Nacional han ido reduciendo una desventaja que parecía abismal gracias a los 27 títulos de los Yanquis de Nueva York, que no ganan desde 2009.

LA Serie Mundial que arranca este viernes en Arlington, Texas, no tendrá peloteros nacidos en México, lo que no sucedía desde 2017. Pero si un coach de tercera base, el mexicalense Antonio Pérez Chica, dirigiendo el tráfico de los Diamondbacks.

Pérez Chica, un utility que jugó en Grandes Ligas entre 1988 y 1991 para Gigantes de San Francisco e Indios de Cleveland, trabajó de instructor de bateo y mánager en Rookie, clase A y AA de Arizona, antes de ser ascendido en 2017 por el mánager Torey Lovullo.

Acompañará entre los activos al coach de 52 años, el bateador de la doble nacionalidad, Alec Thomas, cuya mamá nació en Agua Prieta, Sonora. El joven jardinero representó a México en el Clásico Mundial celebrado en marzo pasado.

No serán los únicos de raíces aztecas en el terreno de juego. El zacatecano Alfonso Márquez es uno de los siete árbitros elegidos de un elenco que incluye a cinco debutantes en el Clásico.

El umpire de 51 años y vasta experiencia en una trayectoria que data de 1999 en la Liga Nacional, oficiará hoy en la línea de la primera base y para el tercer encuentro, el lunes en Phoenix, lo hará detrás del plato.

Márquez, quien desde luego, completará el recorrido por las bases y, eventualmente, en los prados, trabajará como jefe suplente del titular Bill Miller, en su quinta Serie Mundial (2006, 2011, 2015, 2021).

UN día como hoy, en 1985 - Los Reales de Kansas City derrotaron a los Cardenales de San Luis en el Juego 6 de la Serie Mundial, gracias en parte a una controvertida decisión de Don Denkinger en el noveno capítulo.

El juez marcó quieto al emergente de los Reales, Jorge Orta, en la primera base, cuando las repeticiones muestran que estaba out. Los Reales anotaron dos para imponerse, 2-1, forzando un séptimo juego que también ganarían.

El domingo 27 de octubre de 1991-Histórica doble cartelera en Mexicali: Águilas y Algodoneros de Guasave se recetan juegos sin hit ni carrera en 7 innings y con el mismo score, 3x0. Isaac Jiménez por los de casa y la visita responde con Timber Mead.

**”He visto la repetición instantánea y estoy totalmente de acuerdo en que tal vez no estaba a salvo (Orta). Pero tomé la decisión tal como la vi”.- Don Denkinger.

EN seguidillas.- El héroe de la otra noche de los Sultanes de Monterrey, en un triunfo sobre los Yaquis, César Mendoza (.234, 1, 3), no jugaba beisbol profesional desde 2019 en las sucursales de los Dodgers de Los Ángeles, donde en tres años cubrió la receptoría y primera base, antes de ser cortado, al igual que muchos otros de diferentes países, en el 2020 de la pandemia... Tiene 26 años, no lo han visto en la Liga Mexicana y todos estos años participó en la Liga Estatal de su natal Chihuahua... Los aficionados de Guasave preguntan, no obstante el buen paso de los Algodoneros, por Esteban Quiroz, quien va para un mes de vacaciones tras concluir su participación en la filial AAA de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley (.231, 7, 59). El utility se estrenó en las Mayores en 2022 con los Cachorros de Chicago (.275, 0, 3), pero en 2023 no lo llamaron a la gran carpa en su nueva organización.